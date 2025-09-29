Развитие сетей: Билайн в Ульяновской области - емкость 4G нарастили в жилых кварталах и в общественных пространствах Тольятти

MForum.ru

Развитие сетей: Билайн в Ульяновской области - емкость 4G нарастили в жилых кварталах и в общественных пространствах Тольятти

29.09.2025, MForum.ru

Билайн сообщает, что оптимизировал инфраструктуру в Тольятти, улучшил ее параметры. Модернизация затронула территорию 1-го, 3-го, 5-го, 9-го, 12-го, 15-го, 16-го и 20-го кварталов в Автозаводском районе; в микрорайоне Шлюзовой в Комсомольском районе; а также вблизи нового ЖК «Crystal Park» в Центральном районе. В зоне улучшений - Бульвар Гая и Бульвар Космонавтов, Фанни Парк, Музей Самарского края и Тольяттинская клиническая больница №5.

По заявлению оператора, выросла емкость сети, что повысило доступность сети.

«С приходом осеннего сезона городская жизнь набирает обороты – люди возвращаются из отпусков и дач, а школьники и студенты приступают к новому учебному году. Как следствие – в разы возрастает потребность в мобильном интернете. Для того, чтобы обеспечивать наших клиентов стабильным соединением, в течение прошедших летних месяцев мы активно обновляли инфраструктуру в городах области, усиливая покрытие 4G. Так, помимо Тольятти, наша команда также запустила дополнительное оборудование в Жигулевске, Кинеле и Новокуйбышевске», – комментирует директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей Ульяновская область МТС

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

25.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ульяновской области - расширено покрытие 4G/LTE в частном секторе Новоульяновска / MForum.ru

23.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ульяновске - FVNO как основа для комплексных услуг / MForum.ru

10.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ульяновской области - до 80 Мбит/с в промзоне Заволжского района Ульяновска / MForum.ru

05.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Региональный дайджест активности Tele2 / MForum.ru

17.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн на треть увеличил скорость мобильного интернета в Центральном регионе / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

29.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально

19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru

18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru

17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru

16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru

15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru

12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru

11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: