Развитие сетей: Билайн в Ульяновской области - емкость 4G нарастили в жилых кварталах и в общественных пространствах Тольятти

Билайн сообщает, что оптимизировал инфраструктуру в Тольятти, улучшил ее параметры. Модернизация затронула территорию 1-го, 3-го, 5-го, 9-го, 12-го, 15-го, 16-го и 20-го кварталов в Автозаводском районе; в микрорайоне Шлюзовой в Комсомольском районе; а также вблизи нового ЖК «Crystal Park» в Центральном районе. В зоне улучшений - Бульвар Гая и Бульвар Космонавтов, Фанни Парк, Музей Самарского края и Тольяттинская клиническая больница №5.

По заявлению оператора, выросла емкость сети, что повысило доступность сети.

«С приходом осеннего сезона городская жизнь набирает обороты – люди возвращаются из отпусков и дач, а школьники и студенты приступают к новому учебному году. Как следствие – в разы возрастает потребность в мобильном интернете. Для того, чтобы обеспечивать наших клиентов стабильным соединением, в течение прошедших летних месяцев мы активно обновляли инфраструктуру в городах области, усиливая покрытие 4G. Так, помимо Тольятти, наша команда также запустила дополнительное оборудование в Жигулевске, Кинеле и Новокуйбышевске», – комментирует директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.

