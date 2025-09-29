Развитие сетей: Билайн в Ульяновской области - емкость 4G нарастили в жилых кварталах и в общественных пространствах Тольятти

MForum.ru
29.09.2025,
Билайн сообщает, что оптимизировал инфраструктуру в Тольятти, улучшил ее параметры. Модернизация затронула территорию 1-го, 3-го, 5-го, 9-го, 12-го, 15-го, 16-го и 20-го кварталов в Автозаводском районе; в микрорайоне Шлюзовой в Комсомольском районе; а также вблизи нового ЖК «Crystal Park» в Центральном районе. В зоне улучшений - Бульвар Гая и Бульвар Космонавтов, Фанни Парк, Музей Самарского края и Тольяттинская клиническая больница №5.
По заявлению оператора, выросла емкость сети, что повысило доступность сети.
«С приходом осеннего сезона городская жизнь набирает обороты – люди возвращаются из отпусков и дач, а школьники и студенты приступают к новому учебному году. Как следствие – в разы возрастает потребность в мобильном интернете. Для того, чтобы обеспечивать наших клиентов стабильным соединением, в течение прошедших летних месяцев мы активно обновляли инфраструктуру в городах области, усиливая покрытие 4G. Так, помимо Тольятти, наша команда также запустила дополнительное оборудование в Жигулевске, Кинеле и Новокуйбышевске», – комментирует директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Ульяновская область МТС
--
Публикации по теме:
25.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ульяновской области - расширено покрытие 4G/LTE в частном секторе Новоульяновска / MForum.ru
23.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ульяновске - FVNO как основа для комплексных услуг / MForum.ru
10.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ульяновской области - до 80 Мбит/с в промзоне Заволжского района Ульяновска / MForum.ru
05.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Региональный дайджест активности Tele2 / MForum.ru
17.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн на треть увеличил скорость мобильного интернета в Центральном регионе / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально
19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru