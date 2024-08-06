Развитие сетей: МегаФон в Тверской области: интернет сделали быстрее для 14 тысяч жителей Кашина

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Тверской области: интернет сделали быстрее для 14 тысяч жителей Кашина

06.08.2024, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, дополнительное телеком-оборудование с поддержкой LTE/4G установили в историческом центре города и на его окраинах. Благодаря проведенным работам, по данным компании средняя скорость в города составляет 30 Мбит/с. Кому-то такие скорости могут в 2024 году казаться не слишком высокими, но напомню, что по данным тестирования Ookla средняя скорость скачивания данных в России в среднем по всем операторам мобильной связи составляет 25,63 Мбит/с, так что это неплохой результат.

 

 

Конечно, в теории от сетей LTE Advanced хотелось бы более высоких показателей, но с учетом российской ситуации с частотами, с доступностью зарубежных телеком-решений, с выросшей регуляционной нагрузкой, я скорее удивляюсь тому, что у операторов получается добиваться таких результатов.

Для дальнейшего роста скоростей никак не обойтись без освобождения для гражданских нужд новых полос частот, их предоставление операторами вместе с запоздавшими на годы лицензиями на строительство сетей 5G.

Модернизация оборудования в Кашине стала ответом на увеличение трафика и растущие цифровые потребности горожан и многочисленных путешественников. Новое телеком оборудование работает в среднечастотном диапазоне, что обеспечивает качественное покрытие и увеличение скорости мобильного интернета. Сегодня уже более 94% всего объёма передачи данных в Кашине приходится именно на скоростную сеть 4G. Проведённые работы также расширили возможности звонков по технологии VoLTE. Её преимущество заключается в том, что голосовой вызов проходит в сети 4G, обеспечивая мгновенное соединение и чистый звук.

«Кашин — ещё один центр притяжения на туристической карте Тверской области. Понимая, что с ростом турпотока увеличивается и нагрузка на телекоммуникационную инфраструктуру, мы постоянно совершенствуем и развиваем сеть в этом городе. Особенно актуально это в период летних отпусков, когда в Кашин приезжает большое количество гостей из других городов. Теперь они смогут на комфортных скоростях сёрфить в интернете, вести прямые эфиры и делиться с друзьями фотографиями живописных улиц и уникальных музейных артефактов. Увеличившиеся скорости интернета облегчат навигацию и ориентирование на местности с помощью онлайн‑карт, что крайне важно для самостоятельных путешественников. Наша цель — обеспечить жителям и туристам в Кашине максимальный комфорт цифровых коммуникаций», — отмечает Станислав Лосев, директор МегаФона в Тверской области.

Кроме модернизации в самом городе, технические специалисты оператора провели работы по усилению сигнала на участке трассы «Золотое кольцо» недалеко от Кашина у деревни Зобнино. Строительство дополнительной инфраструктуры позволило увеличить скорость мобильного интернета на самой длинной кольцевой дороге России федерального значения. Также улучшения затронули территорию турбазы «Тетьково» — популярного места загородного отдыха среди тверских семей.

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теги: МегаФон развитие сетей Тверская область

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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