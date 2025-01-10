Развитие сетей: МегаФон в Башкирии: Новое оборудование развернули в пригороде Уфы

MForum.ru
10.01.2025,
Новое оборудование нарастило зону покрытия LTE и скорость мобильного интернета для жителей Нагаево. Работы специалистов МегаФон коснулись улиц Таежная, Декоративная, Героя Василия Утина, Михаила Дорохова, а также переулков Интересный, Таежный, Драгоценный, Загадочный, Молодой, Кудрявый и других.
В результате проведенных работ средняя скорость загрузки составляет 15 Мбит/c, максимальная - достигает 75 Мбит/с.
"Доступ к мобильному интернету необходим для комфортной жизни наравне с наличием дорог и объектов социальной инфраструктуры. Нагаево — одно из самых популярных направлений для переезда в частный сектор. Село активно застраивается, появляются новые улицы, а количество пользователей интернета растёт. Новое покрытие существенно упрощает повседневные задачи для наших абонентов, открывает доступ к образовательным ресурсам, государственным услугам и развлекательным сервисам», — прокомментировал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.
Дополнительное телеком-оборудование работает "в нескольких диапазонах частот", что гарантирует широкий радиус распространения сигнала, хорошее проникновение в закрытые помещения и оптимальные скорости передачи данных. После расширения инфраструктуры связи местные жители суммарно использовали за месяц 14 Тбайт интернет-трафика.
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теги: МегаФон развитие сетей Тверская область
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