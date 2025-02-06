Развитие сетей: МегаФон в Тверской области - зона покрытия расширена на Зубцовском и Московском направлениях

06.02.2025, MForum.ru

К началу дачного сезона на этих направлениях инженерами компании запущено несколько базовых станций, скорость мобильного интернета выросла до 40 Мбит/с.

Ускорен интернет-доступ для жителей ряда СНТ, для этого также построена новая инфраструктура, в частности, в садовом товариществе Колос в пригороде Твери. Выросли скорости мобильного интернета на территории СНТ Рассвет, Содружество, Садовод и Политехник, расположенных неподалеку от Аввакумово.

Чтобы улучшить интернет‑соединение и скорость передачи данных до 60‑80 Мбит/с, оператор построил новые базовые станции недалеко от автотрассы «Южный обход Твери» в деревнях Садыково, Брусилово и Володино. Также улучшилось качество связи на территории соседних деревень Мияево и Бирюлино.

Технические специалисты МегаФона установили в частном секторе телеком-оборудование, работающее в "среднем диапазоне" частот 4G. Оно даёт уверенный сигнал и достаточную ёмкость для обслуживания абонентов. В коттеджном посёлке Удача в Володино также были задействованы "низкие частоты" для обеспечения максимального покрытия.

«Наши технические специалисты даже зимой зафиксировали растущий спрос в быстром интернете в этих локациях. Мы провели работы уже сейчас, так как многие владельцы домов в СНТ живут там постоянно. Сразу после расширения покрытия ежемесячный дата‑трафик в садовых товариществах увеличился на 12%. При этом в тёплое время года нагрузка на сеть здесь увеличится: кто‑то из горожан будет приезжать каждые выходные, кто‑то — переберётся сразу на полгода. Проведённые мероприятия позволят в полной мере обеспечить всем доступ к цифровым сервисам», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Ранее инженеры оператора запустили новые базовые станции в Торопецком, Конаковском, Калиниском, Торжокском и Зубцовском районах. Жителям Елдино, Загорье, Безбородово, Климово, Рамушки, Садыково, Изворотень и Ямок стали в полной мере доступны современные цифровые сервисы.

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теги: МегаФон развитие сетей Тверская область

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