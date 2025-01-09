Развитие сетей: МегаФон в Тверской области - появилась базовая станция в деревне Загорье

MForum.ru
09.01.2025,
Как сообщает давний читатель телеграм канала @abloudrealtime Василий Сорохтин (ему принадлежат фото и данные замеров в этой заметке), в деревне Загорье Конаковского района появилась базовая станция МегаФон. Оборудование базовой станции разместили на опоре, на которой действует также оборудование, обслуживающее абонентов T2 - шеринг пассивной инфраструктуры - разумная мера, демонстрирующего экономичный подхода МегаФон к развитию сети.
Базовая станция МегаФон в Загорье поддерживает слой GSM 900 и слой LTE 1800, в конфигурации 2х2.
Эта установка продолжает активное развитие сети мобильной связи и интернет-доступа МегаФон в Тверской области. Кроме того, в 2024 году МегаФон развернул БС, например, в селе Юрьево-Девичье (что под Конаково), в Осташково, Весьегонске, Нелидово, Удомле и Торопце, в ряде других районов области, а также в Кашине.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей Тверская область
--
Публикации по теме:
06.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Тверской области: интернет сделали быстрее для 14 тысяч жителей Кашина / MForum.ru
13.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон развернул базовую станцию 4G/LTE в Юрьево-Девичье Тверской области / MForum.ru
22.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Тверской области - оператор поднял скорость мобильного интернета в 5 райцентрах / MForum.ru
28.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о модернизации сети: Хабаровский край, Тува, Тверская область / MForum.ru
03.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Рефарминг частот в Тверской области обеспечил абонентам МегаФон рост скоростей / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: TCL представила технологию Nxtpaper 4.0 в новом планшете Nxtpaper 11 Plus / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Realme 14 Pro+ анонсирован в Китае / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S25 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экране и чипсете Redmi K80 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500 / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Nubia Music 2 с 95 дБ динамиками, Unisoc T7200 и 50 Мп камерой / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: itel A80 – стильный смартфон с 50 Мп камерой за 7000 рупий / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Redmi 14C 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo7 SE получит Dimensity 8400 Max и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Poco X7 оснащен AMOLED-дисплеем и защитой от влаги по классу IP67 / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 70X со спутниковым подключением и батареей емкостью 6100 мАч / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9 Turbo Endurance Edition получил кремниево-углеродный АКБ 6400 мАч / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: HMD Key на базе Android 14 Go представлен официально / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus представила Ace 5 на базе Snapdragon 8 Gen 3 и поддержкой зарядки 80 Вт / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus представила OnePlus Ace 5 Pro на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Buds Ace 2 представлены официально / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Vivo X200 Ultra / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A5 Pro с Dimensity 7300 SoC, рейтингом IP69 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y29 5G – смартфон начального уровня для 5G-сетей / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic7 RSR Porsche Design представлен официально / MForum.ru