Развитие сетей: МегаФон в Тверской области - появилась базовая станция в деревне Загорье

09.01.2025, MForum.ru

Как сообщает давний читатель телеграм канала @abloudrealtime Василий Сорохтин (ему принадлежат фото и данные замеров в этой заметке), в деревне Загорье Конаковского района появилась базовая станция МегаФон. Оборудование базовой станции разместили на опоре, на которой действует также оборудование, обслуживающее абонентов T2 - шеринг пассивной инфраструктуры - разумная мера, демонстрирующего экономичный подхода МегаФон к развитию сети.

Базовая станция МегаФон в Загорье поддерживает слой GSM 900 и слой LTE 1800, в конфигурации 2х2.

Эта установка продолжает активное развитие сети мобильной связи и интернет-доступа МегаФон в Тверской области. Кроме того, в 2024 году МегаФон развернул БС, например, в селе Юрьево-Девичье (что под Конаково), в Осташково, Весьегонске, Нелидово, Удомле и Торопце, в ряде других районов области, а также в Кашине.