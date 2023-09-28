Развитие сетей: МегаФон о модернизации сети: Хабаровский край, Тува, Тверская область

28.09.2023, MForum.ru

Хабаровский край. МегаФон сообщает о модернизации сети в пригороде Хабаровска

По данным компании в среднем на 25% выросли скорости доступа для жителей сел Ракитное, Ильинка, Матвеевка, Тополево, Корсаково, Краснореченское и поселка Горького. Поскольку вблизи сел расположено много дач хабаровчан, улучшение интернет-доступа ощутят и они.

«В пригороде Хабаровска проживает более 12 тысяч человек, среди которых большое количество наших пользователей, с каждым годом наращивающих активность в интернете. Рефарминг позволяет в короткие сроки настроить сеть под потребности абонентов, подключенных к сети 4G», – отметил директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

Тува. МегаФон обеспечил устойчивое покрытие LTE в Кызыл-Мажалыке и Эрги-Барлыке

Проведенная модернизация опиралась в основном на рефарминг нескольких диапазонов частот под LTE. Переиспользование низких частот позволило нарастить площадь покрытия слоя LTE, рефарминг частот в более высокочастотном диапазоне обеспечил возможность поднять скорости передачи данных.

Как показывают замеры оператора, скорости в зонах, где прошла модернизация, сейчас составляют от 25 Мбит/с до 70 Мбит/с. В сентябре интернет-активность в упомянутых в заголовке населенных пунктах выросла на 60% год к году. Барун-Хемчикский кожуун – один из самых больших и густонаселенных в Туве.

Тверская область. МегаФон в 1.5 раза нарастил скорости LTE в Новозавидовском

Для этого было развернуто оборудование оператора в южной части поселка. В зону цифровых улучшений кроме малоэтажной и частной жилой застройки вошли также объекты социального значения: школа, магазины, заведения общепита, фетровая фабрика. Новая инфраструктура работает в среднечастотном диапазоне (идет ли речь о частотах 1800? 2100 МГц?). В зоне покрытия сети в Новозавидовском - порядка 6 тысяч местных жителей. И множество дачников.

Особенность Новозавидовского (как и многих других поселков такого типа) - в летние месяцы количество пользователей услуг связи в поселке возрастает почти в 2.5 раза, приезжает много отдыхающих из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Трафик вырастает до десятков ТБ данных в месяц.

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теги: МегаФон развитие сетей Тува Тверская область Хабаровский край

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