Развитие сетей: МегаФон в Тверской области - оператор поднял скорость мобильного интернета в 5 райцентрах

22.02.2024, MForum.ru

МегаФон модернизировал сетевую инфраструктуру 4G/LTE в Осташкове, Весьегонске, Нелидово, Удомля и Торопец. По данным оператора, скорость мобильного интернета выросла на 20%, к тому же выросло качество сигнала и территория покрытия, где проживает около 80 тысяч человек.



Тверь. Екатерининский монастырь. Photo by Natalia Trofimova on Unsplash

В Осташкове, что на острове Селигер, оператор улучшил зону покрытия, развернув новые объекты связи. Улучшения затронули Центральный, Прибрежный и Привокзальный микрорайоны. Выросла скорость мобильного доступа в жилых кварталах микрорайона Верхние Рудины.

Новая инфраструктура связи МегаФон появилась и в самом северном городе Тверской области - Весьегонске, расположенном на берегу Рыбинского водохранилища, популярного у любителей рыбалки. Стабильный сигнал по данным оператора наблюдается в Пионерском парке, парке Победы, а также в микрорайонах, прилегающих к городскому автовокзалу.

В Нелидове, Удомле и Торопце специалисты МегаФон запустили дополнительные слои LTE на базовых станциях. Райцентры расположены рядом с дорогами регионального значения, поэтому высокоскоростным интернетом могут пользоваться не только жители, но и автомобилисты. За год потребление трафика выросло на 13%.

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теги: развитие сетей Тверская область МегаФон