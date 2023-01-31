Развитие сетей: МегаФон улучшил покрытие в Тверской области вдоль железнодорожного маршрута Москва - Санкт-Петербург

MForum.ru
31.01.2023,
МегаФон сообщает о расширении емкости сети на участке железной дороги в Тверской области по которому движутся поезда по маршруту Москва - Санкт-Петербург. По данным оператора, улучшилось качество услуг для пассажиров на этом маршруте, а это 5 млн человек в год.
Позитивные изменения заметят также и жители области, в частности, таких населенных пунктов, как Спирово, Редкино, Новозавидовский, городов Бологое, Лихославль и Вышний Волочек. МегаФон запустил дополнительный слой LTE (не указано, в каком частотном диапазоне).
Оператор сообщает также о проведенном обновлении оборудования в диапазоне 1800 МГц.
«Высокое качество связи в дороге необходимо не только для работы, но и для комфортного времяпровождения в пути. Пассажиры могут воспользоваться развлекательными сервисами и мессенджерами для общения. По итогам работ на нашей сети на 200-километровом участке от Бологого до Новозавидовского скорость доступа в интернет достигает 20-30Мбит/с. Для обеспечения уверенного сигнала на всем пути следования работает около 10 базовых станций», – говорит директор МегаФона в Тверской области Станислав Лосев.
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теги: МегаФон развитие сетей Тверская область
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