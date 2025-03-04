Развитие сетей: МегаФон в Тверской области - интернет ускорили в Конаковском районе

MForum.ru
04.03.2025,
МегаФон построил новые объекты связи 4G/LTE в деревнях Безбородово, Загорье, Елдино и Юрятино, расположенных недалеко от рек Волга и Шоша. Доступные абонентам скорости мобильного интернета достигают 50 Мбит/с.
Оператор установил дополнительное оборудование, использующее несколько диапазонов 4G/LTE в Безбородово и Елдино, что на правом берегу реки Шоша, рядом с М-10 Москва - Петербург. По данным оператора, жителям доступны скорости до 50 Мбит/с.
Новая инфраструктура МегаФон в 2024 году появилась в Загорье и Юрятино. В зоне модернизации оказалось множество объектов социального назначения: автостанции, магазины, пристани и территория охотничье-рыболовного клуба.
«Конаковский район — один из главных центров притяжения туризма в Тверской области. По данным аналитиков МегаФона, только за январь 2025 года абоненты оператора потратили здесь более 460 ТБ трафика — такого объёма хватит, чтобы посмотреть около 4000 фильмов в 4K‑формате. Мы внимательно мониторим нагрузку на сеть, чтобы модернизировать телеком‑инфраструктуру там, где это необходимо людям. В прошлом году мы уже модернизировали и ввели в эксплуатацию более 30 базовых станций в районе. Мы не останавливаемся на достигнутом и в этом году работа будет продолжена», — отмечает Станислав Лосев, директор МегаФона в Тверской области.
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теги: развитие сетей Тверская область Билайн Вымпелком
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