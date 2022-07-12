Развитие сетей: МегаФон рассказал об ускорении мобильного интернета в туристических зонах Тверской области

MForum.ru
12.07.2022,
Для повышения скоростей доступа к мобильному интернету МегаФон модернизировал сеть в Конаковском районе, куда ежегодно приезжает более 250 тысяч туристов. Оператор декларирует рост доступных скоростей на территории курортов в 1.5 раза.
В рамках модернизации были установлены новые базовые станции, модернизированы развернутые ранее, включены базы LTE1800.
Основные изменения произошли в деревне Вараксино, городского поселения Конаково, поселка Козлово и деревни Вахромеево. Часть базовых станций, установленных в районе туристического комплекса «Завидово», направлена на акваторию рек Шоша и Волга, чтобы обеспечить покрытие и на воде.
По данным оператора, в первом полугодии 2022 года Конаковский район посетило на 30% больше туристов, чем годом ранее. Основные приезжие - москвичи, на них приходится 70% туристического трафика. Остальные отдыхающие - в основном из Санкт-Петербурга, Ленобласти, Самарской, Воронежской и Новгородской областей.
«Мы видим растущий интерес к внутреннему туризму и продолжаем развивать сеть в популярных туристических зонах по всей стране. При увеличении турпотока в Конаковском районе на треть трафик за прошедшие полгода вырос на 75%. Для точного прогнозирования нагрузки при проектировании сети мы на протяжении нескольких лет используем аналитические инструменты big data. Точное планирование и инвестиции в инфраструктуру позволили нам подготовиться к сезону и обеспечить абонентов надежной связью», – комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.
На берегу Иваньковского водохранилища в Тверской области постепенно растет "туристический кластер", ожидается, что в перспективе число туристов вырастет в 4 раза - до 1 млн человек в год. В 2022 году завершилось строительства порта, с 2024 года он начнет принимать круизные суда.
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теги: телеком МегаФон развитие сетей Тверская область
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