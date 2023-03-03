Развитие сетей: Рефарминг частот в Тверской области обеспечил абонентам МегаФон рост скоростей

MForum.ru

Развитие сетей: Рефарминг частот в Тверской области обеспечил абонентам МегаФон рост скоростей

03.03.2023, MForum.ru

По данным МегаФон, проведенный в Тверской области рефарминг частот обеспечил рост скоростей в сети LTE на треть. Базовые станции для программы рефарминга выбирались с помощью инструментов Big Data - прежде всего, это точки, где уже требовалось наращивание скоростей или прогнозировалось, что вскоре это станет необходимым.

 

 

Дополнительное оборудование было смонтировано на базовых станциях, в зоне охвата которых проживает более 900 тысяч человек. Модернизация сети коснулась и Твери, и таких городов, как Кимры, Ржев, Вышний Волочек, Торжок, Бологое, Удомля, Бежецк, а также ряд небольших городов и поселков расположенных во всех районах области, численностью от 500 человек. Итог работ - это не только выросшие на треть скорости доступа, но также увеличение площади распространения сигнала LTE, улучшение качества сигнала в indoor условиях (в зданиях и сооружениях).

«Рефарминг дает возможность использовать имеющиеся частоты и в сжатые сроки улучшить емкость сети и скорость мобильного интернета там, где это необходимо. Мы не ограничиваемся предоставлением современных цифровых услуг на высокой скорости в городах, а идем дальше в поселки и деревни. Наша задача, чтобы абоненты и в маленьких населенных пунктах пользовались высокоскоростным доступом в сеть наравне с горожанами», - комментирует Станислав Лосев, директор МегаФона в Тверской области.

В итоге проведенных работ диапазон 1800 более не используется под GSM, только для LTE. Слой GSM по прежнему будет работать в диапазоне 900 МГц. В 2023 году программа рефарминга частот в Тверской области продолжится, как и модернизация сети в целом.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей рефарминг LTE1800 1800 МГц Тверская область

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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