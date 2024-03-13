Развитие сетей: МегаФон развернул базовую станцию 4G/LTE в Юрьево-Девичье Тверской области

MForum.ru
13.03.2024,
Мобильный интернет 4G/LTE с февраля 2024 года стал доступен для примерно 500 жителей села Юрьево-Девичье Конаковского района Тверской области. Доступные скорости - до 40 Мбит/с, поддерживается технология VoLTE.
Юрьево‑Девичье — старинное село с 200‑летней историей, которое находится в 5 км от города Конаково, добраться из города до села можно на пароме через реку Волга или объездной дорогой через село Рождествено. Телеком-оборудования МегаФон появилось здесь впервые.
Идет монтаж оборудования антенн и радиооборудования сотовой связи на опоре
«Люди, проживающие в малых населённых пунктах, хотят без ограничений общаться с близкими и использовать мобильный интернет тогда, когда это им необходимо. Устойчивая связь обеспечивает в том числе и безопасность — с помощью смартфона можно вызвать медицинскую службу, пожарных, попросить о помощи. Поэтому при строительстве инфраструктуры связи мы стараемся учитывать запросы наших абонентов и строим, развиваем мобильную сеть и в небольших локациях», — рассказал Станислав Лосев, директор МегаФона в Тверской области.
Фото предоставлены Василием Сорохтиным, местным жителем, инициатором постройки базовой станции в Юрьево-Девичьем.
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теги: МегаФон развитие сетей Тверская область
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