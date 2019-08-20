Телеком: Мобильный интернет МегаФона признали самым быстрым в России - исследование iPhones.ru

MForum.ru

Телеком: Мобильный интернет МегаФона признали самым быстрым в России - исследование iPhones.ru

20.08.2019, MForum.ru

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Люди очень любят все сравнивать. Именно поэтому проводятся самые разнообразные исследования, цель которых с большей или меньшей степенью объективности сравнить что-либо по каким-либо метрикам, чтобы затем вывод, основывался не на интуиции, а на каких-то данных, будь-то данные измерений или опросов.

Очередное исследование такого рода провели недавно в рeдакции iPhones.ru. На сайте разместили виджет известного сервиса Ookla Speedtest. Более 11 тысяч человек им воспользовались, что сформировало сравнительно большой массив данных, достаточный для того, чтобы делать выводы.

Тех, кому интересна методика проведения тестов, отсылаю к подробному рассказу об исследовании на сайте редакции iPhones.ru, а здесь приведу лишь основные выводы, предлагаемые авторами исследования.

 

В частности, если говорить об усредненных по нескольким тысячам пользователей данным о скорости скачивания данных, для абонентов МегаФон она составила 54 Мбит/c, что почти на 14 Мбит/c быстрее, чем у Yota (дочерняя компания МегаФон) и почти вдвое быстрее, чем у МТС.

Что до скоростей отправки данных в направлении базовой станции, то и здесь абоненты МегаФона, в среднем, в выигрыше - средняя скорость аплинка составляет 18,1 Мбит, что на 2.6 Мбит/с лучше, чем у Билайн и на 2,8 Мбит/с лучше, чем у Yota.

В целом, в этих результатах нет ничего революционно-нового. МегаФон вот уже третий год подряд получает награду Ookla Speedtest Awards, как оператор с самым быстрым мобильным интернетом - как по скорости скачивания, так и по части отправки данных. Награду дали по результатам 7.9 млн замеров скорости на мобильных устройства российских абонентов в 1H2018. Исследование iPhones.ru не столь масштабно, но и оно является массовым, в редакции обобщили данные тестов, проведенных более, чем 11 тысяч мобильных абонентов. Это значительное количество, намного большее, чем обычная база опроса, проводимого известными участниками рынка.

Хотелось бы сделать несколько замечаний в связи с исследованием. В целом, результаты получились ожидаемыми. МегаФон располагает самой большой полосой частот в диапазоне b7 - 40 МГц против 10 МГц у любого из конкурентов. Это обеспечивает компании большой запас по возможностям пропуска трафика, даже несмотря на в среднем высокое потребление мобильного интернета абонентами МегаФон. Этот запас оборачивается высокими средними скоростями доступа. Более высокими, чем у конкурентов, как свидетельствуют тесты.

Интересно, что в массовом сознании абонентов высокие скорости доступа связываются с компанией МегаФон, об этом свидетельствуют данные опроса, который iPhone.ru провела еще до начала испытаний. Более, чем каждый второй, кто принял в опросе участие, прогнозировали победу МегаФон в исследовании. И это несмотря на то, что у МТС больше абонентов и они могли бы подпортить результаты опроса, если бы верили, что именно их оператор обеспечивает более высокие скорости, нежели чем МегаФон. Этого, как видим, не произошло - абоненты воспринимают ситуацию объективно. Можно констатировать, что сети МегаФон смогли подтвердить мнение о них, как о сетях с самыми высокими средними скоростями доступа.

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теги: телеком исследования опросы Ookla МегаФон скорости мобильного интернета

© Алексей Бойко, MForum.ru

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