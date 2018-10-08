Пресс-релизы: «МегаФон» признан самым быстрым оператором в России

MForum.ru
08.10.2018,
08 октября 2018, Москва. «МегаФон» получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных. Об этом говорят более 7,9 млн замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest® за 1 и 2 кварталы 2018 года.
По данным компании Ookla®, «МегаФон» предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: так, средняя скорость скачивания составила 24,68 Мбит/сек, а средняя скорость загрузки данных – 10,57 Мбит/сек. В измерении приняло участие более 7,9 млн российских пользователей, а замеры проводились с 1 455 991 уникального устройства.
«МегаФон» постоянно работает над улучшением качества связи, развивая собственную сеть. Сегодня мы располагаем самой мощной группировкой базовых станций в России и остаемся первопроходцами эры быстрого интернета, сохраняя лидерство в 4G и тестируя возможности пятого поколения связи на актуальных кейсах повседневной жизни. Второй год подряд «МегаФон» признают лучшим по результатам миллионов замеров пользователей в нашей стране. Для нас большая честь получить поистине народную награду, а также огромная ответственность продолжать открывать новые возможности для наших клиентов в мобильном интернете», – отметил Влад Вольфсон, коммерческий директор компании «МегаФон».
Столичные абоненты «МегаФона» могут качать данные со средней скоростью 41,93 Мбит/сек, а загружать – с 14,46 Мбит/сек, что почти в два раза превышает показатели второго по средней скорости оператора. Также представлены результаты пользовательских замеров в Санкт-Петербурге, где средняя скорость скачивания для абонентов составила 25,74 Мбит/сек, а загрузки – 14,46 Мбит/сек.
Данные Ookla можно посмотреть здесь, .pdf
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теги: скорости сети МегаФон тесты скоростей доступа средняя скорость Ookla
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