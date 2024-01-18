Развитие сетей: МегаФон в Дагестане - скорости интернета на махачкалинском побережье Каспийского моря выросли до 75 Мбит/с

MForum.ru
18.01.2024,
Как сообщает МегаФон, за счет установки дополнительного телеком-оборудования в курортной части столицы Дагестана, скорости на побережье в районе Махачкалы выросли на 12% до 75 Мбит/с.
Население Махачкалы, а это более полумиллиона человек, активно пользуется интернетом - жители и гости города потребляют на 75% больше трафика данных, чем в среднем по России, причем на долю местных жителей приходится 60% потребляемого в городе трафика.
«Мы всегда стараемся быстро реагировать на потребительский спрос и строим новое телеком-оборудование там, где появляется такая потребность. В этом году сеть LTE расширится не только в крупных туристических центрах, таких как Махачкала, Дербент и Буйнакск, но и в маленьких населенных пунктах. В некоторых из них мобильная связь появится впервые», – прокомментировал директор МегаФона в Дагестане Магомед Насруллаев.
По итогам независимого исследования международной компании Ookla за 3 квартал 2023 года, мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в Махачкале. Медианная скорость скачивания в городе составила 25,7 Мбит/с. На сети МегаФон поддерживается технология VoLTE.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей республика Дагестан
--
Публикации по теме:
18.09. [Новости компаний] Развитие сетей: Геоаналитика. ВымпелКом проанализировал - откуда прилетали туристы в Астрахань / MForum.ru
02.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России / MForum.ru
09.02. [Новости компаний] Развитие сетей: Вымпелком инвестировал в развитие сети в Дагестане более 300 млн за 2022 год / MForum.ru
30.12. [Новости компаний] MVNO: Партнерские проекты - ТинькоффМобайл добавил 18 регионов за счет инфраструктуры МТС / MForum.ru
07.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон рассказал о расширении сети в популярных туристических местах Северного Кавказа / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S24+ и Galaxy S24 получат 7 лет программной поддержки / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Reno 11F 5G / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Moto G Play (2024) представлен официально / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 12R замечен в базе данных NBTC / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Note 13 Pro 4G и Redmi Note 13 4G / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны серии Honor Magic6 со Snapdragon 8 Gen 3, 1 Тб памяти и 180 Мп камерой / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Poco M6 Pro с Helio G99-Ultra, 64 МП камерой и экраном 120 Гц представлен официально / MForum.ru
11.01. [Новинки] Слухи: Huawei P70 получит чипсет Kirin 9010 / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Magic 6 Lite с процессором Snapdragon 6 Gen 1 и АКБ 5300 мАч / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2024: TCL представила линейку смартфонов 2024 модельного года / MForum.ru
10.01. [Новинки] Слухи: Vivo Pad 3 получит экран разрешением 13 дюймов / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M11 (2024) получит 4 года программной поддержки / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 70 Pro с 4G-чипсетом Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен OPPO Find X7 с 50 Мп строенной камерой и 6.78″ изогнутым OLED-дисплеем / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2024: Samsung рассказала о новшествах ОС Tizen / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme 12 Pro и 12 Pro+ замечены в TENAA / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Индийский iQOO Neo9 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Наушники OnePlus Buds 3 представлены официально / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 3 получил до 1 Тб встроенной памяти / MForum.ru