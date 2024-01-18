Развитие сетей: МегаФон в Дагестане - скорости интернета на махачкалинском побережье Каспийского моря выросли до 75 Мбит/с

18.01.2024, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, за счет установки дополнительного телеком-оборудования в курортной части столицы Дагестана, скорости на побережье в районе Махачкалы выросли на 12% до 75 Мбит/с.

Население Махачкалы, а это более полумиллиона человек, активно пользуется интернетом - жители и гости города потребляют на 75% больше трафика данных, чем в среднем по России, причем на долю местных жителей приходится 60% потребляемого в городе трафика.

«Мы всегда стараемся быстро реагировать на потребительский спрос и строим новое телеком-оборудование там, где появляется такая потребность. В этом году сеть LTE расширится не только в крупных туристических центрах, таких как Махачкала, Дербент и Буйнакск, но и в маленьких населенных пунктах. В некоторых из них мобильная связь появится впервые», – прокомментировал директор МегаФона в Дагестане Магомед Насруллаев.

По итогам независимого исследования международной компании Ookla за 3 квартал 2023 года, мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в Махачкале. Медианная скорость скачивания в городе составила 25,7 Мбит/с. На сети МегаФон поддерживается технология VoLTE.

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теги: МегаФон развитие сетей республика Дагестан

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