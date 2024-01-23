Развитие сетей: МегаФон в Ставрополе - увеличена скорость мобильного интернета в районе железнодорожного вокзала

MForum.ru
23.01.2024,
После установки МегаФоном дополнительного оборудования, позитивные изменения скорости мобильного интернета могли почувствовать более 8 тысяч человек, по данным оператора прирост скорости составил не менее 10%. Здесь и далее - данные оператора.
В Ставрополе растет количество туристов, а с ним потребление трафика - на 15% за 2023 год. Почти треть потребления приходится на мессенджеры. Самым популярным у жителей и туристов остается WhatsApp, но популярность Telegram за год выросла в 2 раза. Общий объем потребления данных на Ставрополье - более 1000 ТБ в месяц. Сейчас средняя скорость передачи данных составляет 35 Мбит/с.
По итогам оценок Ookla за 3q2023, в Ставрополе самый быстрый интернет - у МегаФона. Медианная скорость скачивания на момент оценки - 25,7 Мбит/с.
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теги: МегаФон развитие сетей Ставропольский край
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