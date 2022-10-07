Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть во Всеволожском районе Ленобласти

07.10.2022, MForum.ru

На территории Всеволожского района МегаФон построил и модернизировал более 20 объектов связи. Оператор задействовал частоты в диапазоне 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц. В результате для более, чем 500 тысяч жителей района, по данным оператора, скорости передачи данных выросли на 73%.

Трафик абонентов МегаФона в Ленобласти с начала 2022 года превысил 90 тыс. ТБ, что эквивалентно росту на 27% год к году.

МегаФон напоминает об исследовании Ookla, проведенном в 1H2022. Международные исследователи заявляют о лучших результатах МегаФон по медианной скорости загрузки данных, как в целом по России, так и в Санкт-Петербурге.

Совсем недавно МегаФон также сообщал о модернизации сети в экономической зоне Усть-Луга Ленинградской области.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон Карелия республика Карелия развитие сетей