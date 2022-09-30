Развитие сетей: МегаФон сообщает о развитии сети в Усть-Луге

30.09.2022, MForum.ru

МегаФон сообщает, что усилил сетевую инфраструктуру в особой экономической зоне "Усть-Луга". Благодаря этому более 100 тысяч рабочих, занятых в развитии инфраструктуры крупнейшего на Балтике порта, могут пользоваться мобильным интернетом оператора на скоростях до 200 Мбит/с.

Развернутые базовые станции работают в диапазонах 900, 1800, 2100 и 2600 МГц и поддерживают VoLTE. По данным МегаФон, через сети LTE прокачивается около 70% всего трафика Санкт-Петербурга и Ленобласти.

«Обеспечение телекоммуникационной инфраструктурой ключевых стратегических объектов в регионе – один из приоритетов в нашей работе. Новые объекты связи на территории портово-промышленного комплекса в Усть-Луге позволили не только предоставить десяткам тысяч специалистам доступ к востребованным онлайн-сервисам, но и заложить фундамент для создания цифровой платформы с возможностью внедрения различных высокотехнологичных решений для развития бизнеса», — отмечает Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон развитие сети Ленобласть