Развитие сетей: МегаФон сообщает о развитии сети в Усть-Луге

MForum.ru
30.09.2022,
МегаФон сообщает, что усилил сетевую инфраструктуру в особой экономической зоне "Усть-Луга". Благодаря этому более 100 тысяч рабочих, занятых в развитии инфраструктуры крупнейшего на Балтике порта, могут пользоваться мобильным интернетом оператора на скоростях до 200 Мбит/с.
Развернутые базовые станции работают в диапазонах 900, 1800, 2100 и 2600 МГц и поддерживают VoLTE. По данным МегаФон, через сети LTE прокачивается около 70% всего трафика Санкт-Петербурга и Ленобласти.
«Обеспечение телекоммуникационной инфраструктурой ключевых стратегических объектов в регионе – один из приоритетов в нашей работе. Новые объекты связи на территории портово-промышленного комплекса в Усть-Луге позволили не только предоставить десяткам тысяч специалистам доступ к востребованным онлайн-сервисам, но и заложить фундамент для создания цифровой платформы с возможностью внедрения различных высокотехнологичных решений для развития бизнеса», — отмечает Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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теги: телеком МегаФон развитие сети Ленобласть
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