Развитие сетей: МегаФон в Ленобласти - мобильный интернет появился более, чем в 20 деревнях и селах

28.03.2024, MForum.ru

Запуск новых базовых станций обеспечил покрытием сотовой связи 4G/LTE 20 деревень и сел Ленинградской области. В общей сложности, около 10 тысяч местных жителей и туристов получили возможность пользоваться современными цифровыми услугами.

В частности, мобильный интернет МегаФон появился в деревнях Глядино, Дятлицы и Рассколово Ломоносовского района, деревне Донцо и поселке Каложицы Волосовского района, поселке Березовик Тихвинского района, деревушках Югостицы и Слапи Лужского района, деревнях Сирокасска, Колосарь, Лаврово и Леднево, селе Шум Кировского района, поселке Саперное Приозерского района, деревне Вороново Волховского района, поселке Терволово Гатчинского района.

«Компания впервые развернула инфраструктуру в этих населенных пунктах. Новые телекоммуникационные объекты, поддерживают все стандарты связи и задействуют несколько диапазонов передачи сигнала, что обеспечивает высокоскоростной интернет на всей территории населенных пунктов. Теперь жители могут за секунды скачивать тяжелые файлы, смотреть фильмы на смартфонах, пользоваться госуслугами и другими многочисленными сервисами, которые уже стали частью повседневной жизни», – рассказал директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максим Токаренко.

В зоне покрытия LTE МегаФон в Ленобласти поддерживается VoLTE. На цифровые вызовы приходится более 70%.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон развитие сетей Ленобласть

--