Развитие сетей: МегаФон в Ленобласти - мобильный интернет появился более, чем в 20 деревнях и селах

MForum.ru
28.03.2024,
Запуск новых базовых станций обеспечил покрытием сотовой связи 4G/LTE 20 деревень и сел Ленинградской области. В общей сложности, около 10 тысяч местных жителей и туристов получили возможность пользоваться современными цифровыми услугами.
В частности, мобильный интернет МегаФон появился в деревнях Глядино, Дятлицы и Рассколово Ломоносовского района, деревне Донцо и поселке Каложицы Волосовского района, поселке Березовик Тихвинского района, деревушках Югостицы и Слапи Лужского района, деревнях Сирокасска, Колосарь, Лаврово и Леднево, селе Шум Кировского района, поселке Саперное Приозерского района, деревне Вороново Волховского района, поселке Терволово Гатчинского района.
«Компания впервые развернула инфраструктуру в этих населенных пунктах. Новые телекоммуникационные объекты, поддерживают все стандарты связи и задействуют несколько диапазонов передачи сигнала, что обеспечивает высокоскоростной интернет на всей территории населенных пунктов. Теперь жители могут за секунды скачивать тяжелые файлы, смотреть фильмы на смартфонах, пользоваться госуслугами и другими многочисленными сервисами, которые уже стали частью повседневной жизни», – рассказал директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максим Токаренко.
В зоне покрытия LTE МегаФон в Ленобласти поддерживается VoLTE. На цифровые вызовы приходится более 70%.
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теги: МегаФон развитие сетей Ленобласть
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