Развитие сетей: МТС в Ленобласти - улучшено покрытие на территории и в корпусах Гатчинской межрайонной больницы

27.08.2024, MForum.ru

Специалисты компании МТС развернули дополнительные базовые станции 4G/LTE в Гатчинском районе Ленобласти. Какие задействованы частоты - не сообщается, но оператор заявляет, что в больнице и на близлежащих к ней улицах Изотова и Рощинской значительно улучшено покрытие LTE и выросли скорости передачи данных. Опять же, к сожалению, без цифр.

«Доступ к онлайн-сервисам — базовая потребность как врачей, которые проводят сложную диагностику и исследования, так и пациентов, которые проходят длительное лечение. Поэтому мы продолжаем расширять телеком-инфраструктуру в Петербурге и Ленобласти, уделяя особое внимание медицинским учреждениям. Наша сеть позволит сотрудникам и пациентам больницы постоянно оставаться на связи, чтобы пользоваться цифровыми сервисами для постановки диагноза, записи на прием или дистанционных консультаций», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

МТС регулярно обновляет сетевую инфраструктуру на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ранее, к началу лета, инженеры компании установили дополнительные базовые станции стандарта LTE в дачных массивах во Всеволожском районе Ленобласти.

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теги: МТС развитие сетей Ленобласть

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