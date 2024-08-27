Развитие сетей: МТС в Ленобласти - улучшено покрытие на территории и в корпусах Гатчинской межрайонной больницы

MForum.ru
27.08.2024,
Специалисты компании МТС развернули дополнительные базовые станции 4G/LTE в Гатчинском районе Ленобласти. Какие задействованы частоты - не сообщается, но оператор заявляет, что в больнице и на близлежащих к ней улицах Изотова и Рощинской значительно улучшено покрытие LTE и выросли скорости передачи данных. Опять же, к сожалению, без цифр.
«Доступ к онлайн-сервисам — базовая потребность как врачей, которые проводят сложную диагностику и исследования, так и пациентов, которые проходят длительное лечение. Поэтому мы продолжаем расширять телеком-инфраструктуру в Петербурге и Ленобласти, уделяя особое внимание медицинским учреждениям. Наша сеть позволит сотрудникам и пациентам больницы постоянно оставаться на связи, чтобы пользоваться цифровыми сервисами для постановки диагноза, записи на прием или дистанционных консультаций», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
МТС регулярно обновляет сетевую инфраструктуру на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ранее, к началу лета, инженеры компании установили дополнительные базовые станции стандарта LTE в дачных массивах во Всеволожском районе Ленобласти.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС развитие сетей Ленобласть
--
Публикации по теме:
10.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Ленобласти - расширено покрытие LTE в СНТ под Всеволожском / MForum.ru
28.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ленобласти - мобильный интернет появился более, чем в 20 деревнях и селах / MForum.ru
01.02. [Новости компаний] Развитие сетей: В сети МТС доля VoLTE трафика выросла до 38.4% / MForum.ru
08.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ленобласти, Приамурье, Приморье, Арктике и вдоль M-12 / MForum.ru
16.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС нарастила скорости мобильного доступа в детских лагерях Ленобласти / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G45 в ярких цветах по доступной цене / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: POCO Pad 5G появился в Индии / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y03t официально представлен на Филлипинах / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 1 получил экран 120 Гц и чипсет Unsioc / MForum.ru
22.08. [Новинки] Xiaomi представила планшет Redmi Pad SE 8.7 на мировом рынке. Изначально новинка появилась в Индии. / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro представлены официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Snapdragon 7s Gen 3 получит гораздо более быстрые GPU и CPU / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Snapdragon 8 Gen 4 / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Fold 2, V Flip 2 доступны для предварительного заказа перед анонсом / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Smart Band 9 теперь доступен в Европе / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Доступный смартфон Redmi A3x появился в Индии / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Moto Watch 120 с металлическим корпусом и AMOLED-дисплеем / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A80 5G появился в Нидерландах / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel Watch 3 с Bluetooth LE Audio представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Представлен тонкий Pixel 9 Pro Fold с обновленным шарниром / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 9 с мощным процессором и обновленной камерой представлен официально / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Realme C63 5G на базе Dimensity 6300 представлен официально / MForum.ru