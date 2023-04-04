Кадры: Михаил Русинов возглавил МегаФон в Татарстане

MForum.ru
04.04.2023,
Ранее Михаил Русинов работал директором МегаФона в Чувашии. Под его руководством в республике расширена сеть LTE, запущены технологии VoLTE, VoWiFi, а также конвергентный продукт, в результате чего усилены рыночные позиции и улучшен сервис для клиентов.
«Татарстан — инновационный регион, приоритетный и перспективный с точки зрения развития бизнеса. Мы вкладываем много средств и усилий, чтобы наши абоненты пользовались быстрым интернетом и передовыми услугами голосовой связи по всей республике. Сегодня сеть МегаФона работает во всех районах региона, более 90% населения имеют доступ к LTE оператора. На протяжении многих лет компания сохраняет лидерство по скорости передачи данных, подтвержденное замерами международной компании Ookla®. Для компании уже стало традицией перемещение лучших сотрудников по регионам. Уверен, что опыт Михаила и поддержка команды станут залогом успеха отделения, помогут достигнуть поставленных целей и реализовать амбициозные задачи», — комментирует назначение Владимир Скурихин, директор по региональному развитию МегаФона в Поволжье.
Михаил работает в телекоме с 2011 года, прошел в МегаФоне путь от специалиста до руководителя по развитию корпоративного бизнеса в Марий Эл, возглавлял подразделение в Чебоксарах, с января 2019 года - директор в Чувашской республике. Женат, воспитывает двух детей.
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теги: кадры МегаФон Татарстан
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