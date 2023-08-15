Кадры: Антон Перцев заменил Михаила Русинова на позиции регионального директора в Чувашии

MForum.ru
15.08.2023,
Антон Перцев возглавил региональное отделение МегаФон в Чувашии. Получилась своего рода "рокировка", ранее Антон работал в Татарстане, теперь региональное отделение МегаФон в этой республике возглавит Михаил Русинов, экс-глава МегаФон в Чувашии.
Антон Перцев родом из Новочебоксарска, окончил Казанский гос. технологический университет. Опыт работы в телекоме - 18 лет, от специалиста по работе с партнерами до директора регионального отделения. В Татарстане он работал директором по продажам на массовом рынке МТС.
«МегаФон традиционно привлекает сильные кадры из отрасли. У Антона большой опыт в мобильном и фиксированном бизнесе. Сейчас стоит задача укрепить наши сильные позиции в этом направлении. Одновременно у команды в республике амбициозные цели по развитию сети и цифровым проектам», — прокомментировал назначение Владимир Скурихин, директор по региональному развитию МегаФона в Поволжье.
С 2022 года МегаФон в Чувашии запустил в городах и селах порядка 30 базовых станций, до конца 2023 года планирует запустить еще не менее 15.
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теги: кадры телеком МегаФон Чувашия Чувашская республика Татарстан
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