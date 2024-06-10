Развитие сетей: МегаФон в Дагестане - модернизировано оборудование в селах Хунзах и Обода

10.06.2024, MForum.ru

МегаФон установил в селах Хунзах и Обода дополнительное оборудование LTE1800, это расширило емкость сети, снизило нагрузки на нее, что позволило оценить рост средней скорости доступа в интернет примерно на 10% для 3 тысяч жителей. Пиковая скорость скачивания выросла до 75 Мбит/с. МегаФон заявляет о полном покрытии в этих селах.

«Мы отмечаем рост мобильного трафика не только в Хунзахском районе, но и во всех сельских поселениях региона. В среднем, один человек в малом населенном пункте Дагестана использует около 15 ГБ дата-трафика в месяц. Горожане обходят селян по использованию интернета всего на 30%. Наши аналитики связывают это именно с развитием сети в республике, ведь создание и модернизация телеком-инфраструктуры позволяет обеспечивать высокую скорость передачи данных для всех наших абонентов не зависимо от места проживания», — прокомментировал директор МегаФона в Дагестане Магомед Насруллаев.

По данным сервисов big data, в этом году жители Хунзахского района больше всего трафика потратили на скачивание приложений мессенджеров. Особенно вырос интерес к Telegram, который уже набрал популярность уровня WhatsApp. За последние 5 месяцев, по данным оператора, это приложение использовали примерно в 2.5 раза чаще, чем за аналогичный период годом ранее.

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теги: МегаФон Дагестан кадры развитие сетей

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