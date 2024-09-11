Развитие сетей: МТС в Дагестане - модернизирована сеть LTE в селе Чирката

11.09.2024, MForum.ru

Технические специалисты МТС расширили покрытие LTE в селе Чирката Гумбетовского района Дагестана.

По заявлению компании, выросла скорость скачивания и передачи данных в населенном пункте, где насчитывается порядка 2 тысяч жителей и на прилегающих территориях. В селении работает несколько гостиниц и гостевых домов.

«Мы продолжаем расширять нашу сеть в туристических местах. К этому турсезону мы первыми запустили связь на Чиркейском водохранилище, расширили покрытие на Каспийском побережье в местах пляжного отдыха и еще в десятках популярных мест. Скоро сможем порадовать наших абонентов запуском связи еще в нескольких интересных локациях», — прокомментировала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Село Чирката расположено на берегу Андийского Койсу, рядом с мемориальным комплексом крепость Ахульго. Село Чирката часто называют "абрикосовой столицей" Дагестана. В нескольких километрах от села сливаются реки Андийское и Аварское Койсу и берет свое начало знаменитый Сулакский каньон.

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теги: МТС развитие сетей Дагестан

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