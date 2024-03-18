Развитие сетей: МегаФон в Дагестане - ускорен интернет в горных селах Кудагу, Кунки и Дибгалик

18.03.2024, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, скорости мобильного интернета, доступные более чем 2 тысячам жителей малых населенных пунктов Дахадаевского района выросли на 10%. Здесь было развернуто дополнительное телеком-оборудование оператора.

В частности, скорость передачи данных выросла в горных селах Кудагу, Кунки и Дибгалик. Максимально достижимые значения - до 70 Мбит/с.

««Наш регион имеет необычный ландшафт – это и горы, и море, и равнинные территории. В связи с этим каждый населенный пункт требует к себе особенного внимания, так как оборудование устанавливается на разных высотах. Наши инженеры пристально следят за нагрузкой на сеть и своевременно модернизируют телеком-инфраструктуру во всех районах республики. Только с начала года в ней построили и модернизировали более 150 базовых станций», – прокомментировал директор МегаФона в Дагестане Магомед Насруллаев.

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теги: МТС развитие сетей Дагестан

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