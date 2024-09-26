Развитие сетей: МТС в Дагестане - расширено покрытие LTE в селении Кванхидатли

MForum.ru
26.09.2024,
МТС установила дополнительное телеком оборудование в селении Кванхидатли Ботлихского района Дагестана. Специалисты МТС обеспечили улучшение качества сигнала LTE в селе и расширили покрытие на берегах реки Андийское Койсу.
Проведенные работы улучшили качество мобильного интернета примерно до 700 жителей селения.
«До того, как соль из астраханских и волгоградских месторождений получила широкое распространение на Северном Кавказе, кванхидатлийская соль была ценным товаром во всех республиках. Соль – главный консервант в кухне горцев, а еще местные верят, что соль из источника помогает от многих болезней. Думаю, что это настоящее чудо, что добыча соли на берегах Андийского Койсу до сих пор существует и мы будем расширять сеть сотовой связи в таких местах, чтобы местные жители могли рассказывать о себе на весь мир», – прокомментировала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.
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теги: МТС республика Дагестан республика развитие сетей
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