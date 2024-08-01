Развитие сетей: МТС в Ставропольском крае - завершена модернизация сети в городе Благодарный

MForum.ru
01.08.2024,
МТС сообщает о проведенной в городе Благодарный сети сотовой связи. Рефарминг частот 3G под LTE позволил ускорить сети передачи данных в среднем на 25%, утверждает компания.
В отдельных точках, по данным технических специалистов МТС, скорости могут быть и более высокими. В частности, в районе Благодарненской районной больницы, возле автовокзала, музея и птицеперерабатывающего комбината.
Благодарный – один из крупных аграрных центров Ставропольского края. Здесь работает один из птицеводческих комплексов ведущей компании РФ по производству мяса птицы, которая не только обеспечивает потребности внутри страны, но и экспортирует продукцию в ряд других государств.
Установлено дополнительное телеком оборудование и в частном секторе Благодарного. Кроме этого, во всем городе расширена емкость сети.
«Благодарный еще и важный транспортный узел. Жители регионов Калмыкии едут через город на Кавминводы, а жители северных и восточных районов Ставрополья в Дагестан. Запас емкости и скорости позволит Благодарному не терять качество соединения из-за большого количества транзитных абонентов», – прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.
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теги: МТС развитие сетей Ставропольский край
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