Развитие сетей: МТС в Ставропольском крае - завершена модернизация сети в городе Благодарный

01.08.2024, MForum.ru

МТС сообщает о проведенной в городе Благодарный сети сотовой связи. Рефарминг частот 3G под LTE позволил ускорить сети передачи данных в среднем на 25%, утверждает компания.

В отдельных точках, по данным технических специалистов МТС, скорости могут быть и более высокими. В частности, в районе Благодарненской районной больницы, возле автовокзала, музея и птицеперерабатывающего комбината.

Благодарный – один из крупных аграрных центров Ставропольского края. Здесь работает один из птицеводческих комплексов ведущей компании РФ по производству мяса птицы, которая не только обеспечивает потребности внутри страны, но и экспортирует продукцию в ряд других государств.

Установлено дополнительное телеком оборудование и в частном секторе Благодарного. Кроме этого, во всем городе расширена емкость сети.

«Благодарный еще и важный транспортный узел. Жители регионов Калмыкии едут через город на Кавминводы, а жители северных и восточных районов Ставрополья в Дагестан. Запас емкости и скорости позволит Благодарному не терять качество соединения из-за большого количества транзитных абонентов», – прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

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теги: МТС развитие сетей Ставропольский край

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