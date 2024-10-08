Развитие сетей: МегаФон в Дагестане - скорость мобильного интернета выросла до 85 Мбит/с

08.10.2024, MForum.ru

Как сообщает оператор, после установки дополнительных телеком-объектов в Махачкале, работающих в стандарте LTE, удалось поднять доступные скорости вплоть до 85 Мбит/с.

В зону покрытия базовых станций вошли признанные достопримечательности города — Джума-мечеть, памятник учительнице и Музей изобразительных искусств им. П. Гамзатовой. При этом, специалисты оператора отмечают, что вернисаж с коворкингом в этом году стал одной из самых популярных локаций Махачкалы. По данным аналитиков МегаФона, абоненты ежемесячно расходуют в музее более 200 Гбайт данных. За год этот объем увеличился на 30%.

Инженеры компании обновили оборудование, уже действующее в городе. В культурно-историческом центре Махачкалы после проведенных работ скорость загрузки по данным оператора выросла на 10% и теперь достигает свыше 80 Мбит/с. Наравне с мессенджерами соцсети остаются самыми популярными интернет-сервисами в Дагестане. На лидирующих позициях – VK и Telegram. В течение 9 месяцев абоненты оператора заходили в них на 11% чаще, чем за тот же период в 2023 году.

«Этим летом турпоток в столицу республики увеличился на 33 %. Стабильная связь — важная часть современного путешествия и мы стремимся к тому, чтобы абоненты могли наслаждаться отдыхом, не испытывая неудобств. В этом году расширили зону покрытия LTE, установили дополнительные базовые станции и улучшили качество мобильного интернета», — рассказал директор МегаФона в Дагестане Магомед Насруллаев.

В этом году жители и гости Махачкалы начали активнее использовать технологию VoLTE.

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теги: МегаФон развитие сетей Махачкала республика Дагестан

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