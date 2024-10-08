Развитие сетей: МегаФон в Дагестане - скорость мобильного интернета выросла до 85 Мбит/с

MForum.ru
08.10.2024,
Как сообщает оператор, после установки дополнительных телеком-объектов в Махачкале, работающих в стандарте LTE, удалось поднять доступные скорости вплоть до 85 Мбит/с.
В зону покрытия базовых станций вошли признанные достопримечательности города — Джума-мечеть, памятник учительнице и Музей изобразительных искусств им. П. Гамзатовой. При этом, специалисты оператора отмечают, что вернисаж с коворкингом в этом году стал одной из самых популярных локаций Махачкалы. По данным аналитиков МегаФона, абоненты ежемесячно расходуют в музее более 200 Гбайт данных. За год этот объем увеличился на 30%.
Инженеры компании обновили оборудование, уже действующее в городе. В культурно-историческом центре Махачкалы после проведенных работ скорость загрузки по данным оператора выросла на 10% и теперь достигает свыше 80 Мбит/с. Наравне с мессенджерами соцсети остаются самыми популярными интернет-сервисами в Дагестане. На лидирующих позициях – VK и Telegram. В течение 9 месяцев абоненты оператора заходили в них на 11% чаще, чем за тот же период в 2023 году.
«Этим летом турпоток в столицу республики увеличился на 33 %. Стабильная связь — важная часть современного путешествия и мы стремимся к тому, чтобы абоненты могли наслаждаться отдыхом, не испытывая неудобств. В этом году расширили зону покрытия LTE, установили дополнительные базовые станции и улучшили качество мобильного интернета», — рассказал директор МегаФона в Дагестане Магомед Насруллаев.
В этом году жители и гости Махачкалы начали активнее использовать технологию VoLTE.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей Махачкала республика Дагестан
--
Публикации по теме:
26.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Дагестане - расширено покрытие LTE в селении Кванхидатли / MForum.ru
11.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Дагестане - модернизирована сеть LTE в селе Чирката / MForum.ru
01.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Ставропольском крае - завершена модернизация сети в городе Благодарный / MForum.ru
10.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Дагестане - модернизировано оборудование в селах Хунзах и Обода / MForum.ru
19.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Дагестане - еще 35 малых населенных пунктов республики получили связь и интернет / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30C 5G с MediaTek Dimensity 6300 появился в Индии / MForum.ru
09.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Honor X7 4G / MForum.ru
09.10. [Технологии] Компоненты: Флагманский 3 нм чипсет Mediatek Dimensity 9400 представлен официально / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 3 получил 1,74-дюймовый сенсорный AMOLED-экран на задней панели / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A16 5G получит 6 лет обновлений программного обеспечения / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 50i на базе MediaTek Helio G81 представлен официально / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo Y300+ / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Google Pixel 9a появился на рендере / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Realme GT Neo 7 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Garmin Lily 2 Active – смарт-часы сочетающий стиль и спорт / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Motorola ThinkPhone 25 – смартфон для корпоративных пользователей за 499 евро / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Бюджетный ZTE Blade A75 5G с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 4G с чипсетом Helio G100 и 6,78-дюймовым экраном FHD+ / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Motorola пообещала для Moto G75 5G обновлять ПО в течение 6 лет / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Meizu Lucky 08 – смартфон со ставкой на AI по средней цене / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop 9 5G – бюджетный смартфон для поколения «альфа» / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Watch 5 Lite с экраном AMOLED, вызовами по Bluetooth и GPS / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V40e с изогнутым дисплеем представлен официально / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты почти все подробности об iQOO 13 / MForum.ru