Развитие сетей: МТС в Дагестане - еще 35 малых населенных пунктов республики получили связь и интернет

19.04.2024, MForum.ru

Так МТС участвует в реализации программы устранения цифрового неравенства в Дагестане. Впервые доступ к мобильной связи и интернету МТС получили более 10 тысяч жителей региона, в некоторых из населенных пунктов, где появилось покрытие, проживает от нескольких десятков человек, как, например, в Старом Сивухе Гумбетовского района и в ауле Бурши Лакского района.

Появление услуг сотовой связи в таких местах это не только удобство для местных жителей, но и возможность развивать образование и туризм. Например, в Старом Сивухе местные жители открыли гостиничный комплекс "Альпийская деревня Старый Сивух" на высоте 2 тысяч метров с национальной кухней и конюшней.

Развитие связи в республике позитивно сказывается на уровне безопасности туристов в походах в горной местности.

Всего расширение сети охватило 35 населенных пунктов Агульского, Ахвахского, Ахтынского, Гумбетовского, Гунибского, Кайтагского, Кизлярского, Кулинского, Лакского, Ногайского, Табасаранского, Тарумовского, Тляратинского, Цумадинского, Цунтинского, Чародинского, Шамильского районов. Связью и мобильным интернетом в этих территориях обеспечены также некоторые участки дорог и туристические локации.

«Среди населенных пунктов, которые мы подключили к сети есть уникальные селения с интересной историей – аул канатоходцев Цовкра 1, Урух-Сота со старинными годеканами, Дулдуг, в котором находится мавзолей шейха Мухаммада ал-Дулдуки, построенный в ХVII веке. Но многие аулы находятся так высоко в горах, жить там непросто и некоторые переезжают на равнину. Уверена, что устранение цифрового неравенства сделает жизнь в таких селах комфортнее и не позволит им стать очередными “аулами-призраками”», — прокомментировала директор МТС в республике Дагестан Карема Изиева.

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теги: развитие сетей МТС республика Дагестан

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