Кадры: Владимир Скурихин - новый директор МегаФона по региональному развитию регионов Юга и Кавказа

MForum.ru
29.11.2023,
До этого он возглавлял МегаФон в макрорегионе Поволжье.
Владимир Скурихин давно с МегаФоном, 17 лет назад он начинал здесь с позиции оператора контактного центра в Сибири. Позднее развивал бизнес на массовом рынке в Сибири, возглавлял МегаФон Ритейл.
В должности директора по региональному развитию регионов Юга и Кавказа Владимир Скурихин займется стратегическим развитием компании на розничном и корпоративных рынках регионов. МегаФон ставит перед ним задачу добиться роста доли рынка и выручки, реализацию ряда новых проектов для B2B клиентов, включая госзаказчиков. Подчинение - операционному директору МегаФон Олегу Телюкову.
Владимир Скурихин окончил Сибирский государственный университет телекоммуникации и информатики по двум специальностям: «Конструирование и проектирование радиоэлектронных средств» и «Экономика и управление в отрасли связи». Владимир женат, воспитывает детей.
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