Развитие сетей: МегаФон развивает сеть в ХМАО - станция Нижневартовск-2

MForum.ru
11.08.2023,
МегаФон сообщает о запуске базовой станции в промышленной зоне грузовой железнодорожной станции "Нижневартовск-2" в ХМАО. Поддерживается интернет-доступ и голосовая связь VoLTE. После запуска базовой станции, скорость скачивания данных, по данным МегаФон составила 35 Мбит/c.
Улучшено качество покрытия сети 4G в дачных товариществах "Сибирские Черёмушки" и "Нива", также в зоне покрытия оказался фрагмент автодороги "Мегион-Нижневартовск".
За первый месяц работы через новую BS прошло порядка 6 ТБ данных, также она обеспечивала поддержку почти 1.5 тысяч часов разговоров.
«До конца лета в Нижневартовске планируется запуск еще одного телеком-объекта. Планомерная работа помогает компании сохранять лучшие скорости передачи данных», – отмечает Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе.
Лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета в Нижневартовске подтверждено данными независимого исследования международной компании Ookla. Во 2 квартале 2023 года медианная скорость скачивания в этом населенном пункте составила 28,73 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 700 тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон Амурская область развитие сетей
--
Публикации по теме:
20.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии сети - Югра, ХМАО / MForum.ru
15.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон поставил базовую станцию на Аригольском нефтяном месторождении / MForum.ru
22.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон обеспечил покрытие LTE на Талаканском месторождении / MForum.ru
26.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Дайджест активности операторов "большой четверки" / MForum.ru
12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон запустил федеральную поддержку VoLTE / MForum.ru
11.08. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации Redmi Pad SE / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 150 и Nokia 130 представлены официально / MForum.ru
10.08. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A73 5G представлен официально / MForum.ru
09.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 Flip получит зарядку 67 Вт / MForum.ru
09.08. [Новинки] Анонсы: Realme C53 камерой появился в России / MForum.ru
09.08. [Новинки] Слухи: Vivo Y22T замечен в списках Geekbench / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 готовится к релизу / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy F34 с Exynos 1280 и 50 Мп камерой / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z8 5G c Dimensity 8200 и 12 Гб ОЗУ замечен Geekbench / MForum.ru
07.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E Star – 6,5-дюймовый дисплей, чип Unisoc и АКБ 3000 мАч / MForum.ru
04.08. [Новинки] Слухи: Чипсет Poco M6 Pro подтвержден официально / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 2 – 90 Гц дисплей и АКБ 5000 мАч за 6 999 рупий / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix GT 10 Pro с Dimensity 8050 и 6.67-дюймовым 120 Гц дисплеем / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Moto G14 получил дисплей разрешением FHD+ и АКБ 5 000 мАч / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi 12 5G с 6,8-дюймовым дисплеем / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Realme 11 5G и Realme 11 4G / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Подтверждено появление Lava Yuva 2 / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X6a с 90 Гц дисплеем и АКБ 5200 мАч / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel RT6 – защищенный планшет с АКБ 20 000 мАч / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Представлен A58 4G с 6,72-дюймовым дисплеем / MForum.ru