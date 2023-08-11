Развитие сетей: МегаФон развивает сеть в ХМАО - станция Нижневартовск-2

11.08.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске базовой станции в промышленной зоне грузовой железнодорожной станции "Нижневартовск-2" в ХМАО. Поддерживается интернет-доступ и голосовая связь VoLTE. После запуска базовой станции, скорость скачивания данных, по данным МегаФон составила 35 Мбит/c.

Улучшено качество покрытия сети 4G в дачных товариществах "Сибирские Черёмушки" и "Нива", также в зоне покрытия оказался фрагмент автодороги "Мегион-Нижневартовск".

За первый месяц работы через новую BS прошло порядка 6 ТБ данных, также она обеспечивала поддержку почти 1.5 тысяч часов разговоров.

«До конца лета в Нижневартовске планируется запуск еще одного телеком-объекта. Планомерная работа помогает компании сохранять лучшие скорости передачи данных», – отмечает Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе.

Лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета в Нижневартовске подтверждено данными независимого исследования международной компании Ookla. Во 2 квартале 2023 года медианная скорость скачивания в этом населенном пункте составила 28,73 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 700 тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе.

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теги: МегаФон Амурская область развитие сетей

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