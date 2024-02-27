Развитие сетей: МегаФон в ХМАО - в Сургуте появились новые BS LTE

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в ХМАО - в Сургуте появились новые BS LTE

27.02.2024, MForum.ru

Новые телеком-объекты МегаФона появились в 4-х густонаселенных микрорайонах Сургута, в зоне охвата - более 70 тысяч жителей.

 

 

Оператор расширил сеть 4G/LTE в новом ЖК Булгаков и в близлежащих кварталах в восточной части города, а также в микрорайонах 40, 41, 44 в Северном жилом районе.

Вновь установленное оборудование позволило равномернее распределить нагрузку между базовыми станциями. В итоге проведенных работ, пиковые значения скоростей передачи данных, доступные абонентам могут достигать 150 Мбит/с.

Базовые станции оператора в Сургуте работают как правило в трех частотных диапазонах, что дает как хорошую зону покрытия, так и неплохие показатели в условиях indoor.

По данным МегаФон, четверть от трафика приходится на гостей Югры, наибольший трафик после сургутян генерируют абоненты с Ямала, из Московской и Тюменской областей, Барнаула и Уфы.

«В настоящее время более 98% трафика передачи данных в Югре проходит через сеть 4G. Югорчане все активней используют самые современные гаджеты. Доля устройств, не поддерживающих сеть четвертого поколения, становится все меньше и уже составляет менее 1%. С помощью инструментов big data мы анализируем нагрузку на телеком-объектах и оперативно принимаем меры по модернизации и установке нового оборудования, чтобы обеспечить северян связью и высокоскоростным интернетом на всей территории региона», – говорит Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе.

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теги: развитие сетей МегаФон ХМАО Сургут

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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