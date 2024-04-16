ХМАО: МегаФон расширил телеком-инфраструктуру GSM/LTE в Когалыме

MForum.ru
16.04.2024,
МегаФон сообщает о запуске телеком-оборудования GSM/LTE в Когалыме. Новое железо позволило улучшить покрытие, нарастить доступные абонентам скорости передачи данных и разгрузить ранее развернутую инфраструктуру сети. По данным МегаФон, после модернизации, скорости, доступные абонентам, могут достигать 130 Мбит/c. Инфраструктура сети поддерживает технологию голосовой связи VoLTE.
Когалым – небольшой компактный город на севере Сургутского района Югры. Основан в середине 70-х годов XX века как поселок строителей железной дороги Сургут – Новый Уренгой. Статус города он получил в 1985 году. Сегодня здесь находятся основные производственные мощности главного подразделения крупнейшей нефтяной компании, а в окрестностях Когалыма работают несколько десятков предприятий. Число жителей - более 60 тысяч.
Улучшения сети в ходе ее модернизации могут оценить абоненты оператора в 7-м микрорайоне, в том числе, в высотках вдоль Сургутского шоссе. Оборудование поддерживает 3 диапазона LTE, что обещает одновременно расширенный радиус покрытия и запас емкости сети.
«Потребность в связи четвертого поколения в Югре растет пропорционально уровню развития цифровых технологий. Наши специалисты фиксируют увеличение трафика на 25% ежегодно. Под потребности северян мы модернизируем существующие сети связи, строим новые базовые станции. По замерам инженеров, средняя скорость 4G в зоне действия нового оборудования в Когалыме составляет более 26 Мбит/с, а максимальная достигает 130 Мбит/с. В районе с высокой концентрацией абонентов горожане получили новые возможности для деловых и дружеских коммуникаций, отдыха, саморазвития и использования умных устройств в своих домах», – отмечает Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе.
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теги: развитие сетей МегаФон ХМАО Когалым
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