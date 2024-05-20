Развитие сетей: МегаФон в ХМАО - компания сообщает о рефарминге в Югре

MForum.ru
20.05.2024,
Как сообщает оператор, модернизация затронула свыше 200 телеком-объектов, где специалисты добавили поддержку LTE в "высокочастотном слое" (можно предположить, что речь идет о частотах 2100 МГц). Благодаря этому сеть сможет обслужить больше пользователей, а доступные скорости передачи данных выросли на 30%.
На первом этапе рефарминга, работы были проведены преимущественно в крупных населенных пунктах региона: Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе и в Советском.
Проведенный рефарминг расширил территорию поддержки технологии VoLTE.
«Югра – из числа регионов, где цифровизация набирает темп наиболее активно, а потребляемый интернет-трафик ежегодно увеличивается на 25-30%. Здесь мы не только строим новые базовые станции, но и стремимся повышать эффективность уже имеющихся технических ресурсов. Программа рефарминга позволяет улучшить качество связи за счет грамотного управления частотным спектром. Запуск дополнительного диапазона LTE обеспечивает рост скорости мобильного интернета в городах и селах, туристических кластерах и на площадках нефтегазодобычи», – отмечает директор МегаФона в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах Дмитрий Мелихов.
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теги: развитие сетей МегаФон ХМАО
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