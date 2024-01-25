Развитие сетей: МегаФон в ХМАО - улучшена сеть LTE в Сургуте

MForum.ru
25.01.2024,
МегаФон сообщает об улучшении связи в 37-м микрорайоне Сургута. Здесь запущены новое телеком-оборудование в трех диапазонах LTE, что обеспечило поддержку скоростей до 150 Мбит/с. Новое качество связи доступно не только в зоне активной жилищной застройки, но также в центре вахтовых перевозок, и в ТЦ Аура.
герб города Сургут, сайт geraldika.ru
«На протяжении нескольких лет мы видим, что все больше абонентов предпочитают голосовым вызовам мессенджеры. Тренд подтверждает и рост среднего трафика на абонента, в Сургуте этот показатель увеличивается на 30% за год. И более 75% всего объема загрузок сегодня приходится на высокоскоростной стандарт связи LTE. Чтобы обеспечить все территории в городах и селах Югры связью четвертого поколения, мы планомерно расширяем инфраструктуру новыми объектами и активно модернизируем существующие», – отмечает директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Мелихов.
В целом за прошедший год инженеры оператора модернизировали сеть более чем на 250 площадках, увеличив емкость 4G и скорость мобильного интернета. \\
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теги: МегаФон развитие сетей Югра Сургут ХМАО
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