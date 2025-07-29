Связь вдоль дорог: Билайн запустил LTE на 200-км участке трассы Р-404 в ХМАО

MForum.ru
29.07.2025,
Как сообщает Вымпелком, компания модернизировал телеком-инфраструктуру вдоль автотрассы по маршруту Ханты-Мансийск - Пойковский. Запущены дополнительный частотный слой, поддерживается связь и мобильный интернет 2G и 4G.
Речь идет об участке трассы Р-404 протяженностью почти 200 км. Маршрут отличает большая удаленность от административных центров и сложные климатические условия, здесь нередки экстремально низкие температуры.
Как сообщает оператор, после проведенных работ улучшилось качество связи в малых пунктах, расположенных рядом с автотрассой. В частности, LTE появилось в селе Селиярово.
«С приходом летнего сезона наша команда вступила в этап активной “стройки”, и сейчас мы реализуем большой объем разноплановых технических проектов на территории округа. Одно из важных направлений здесь – расширение покрытия сети Билайн на трассах ХМАО и обеспечение водителей стабильным диапазоном 4G. В частности, недавно мы запустили скоростную сеть на участке трассы Р-404, протяженностью более 200 км, что сделало поездки по этому маршруту еще комфортнее для автомобилистов», – комментирует директор Сургутского отделения Билайна Елена Рыбалко.
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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей ХМАО связь вдоль дорог
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