Связь вдоль дорог: Билайн запустил LTE на 200-км участке трассы Р-404 в ХМАО

29.07.2025, MForum.ru

Как сообщает Вымпелком, компания модернизировал телеком-инфраструктуру вдоль автотрассы по маршруту Ханты-Мансийск - Пойковский. Запущены дополнительный частотный слой, поддерживается связь и мобильный интернет 2G и 4G.

Речь идет об участке трассы Р-404 протяженностью почти 200 км. Маршрут отличает большая удаленность от административных центров и сложные климатические условия, здесь нередки экстремально низкие температуры.

Как сообщает оператор, после проведенных работ улучшилось качество связи в малых пунктах, расположенных рядом с автотрассой. В частности, LTE появилось в селе Селиярово.

«С приходом летнего сезона наша команда вступила в этап активной “стройки”, и сейчас мы реализуем большой объем разноплановых технических проектов на территории округа. Одно из важных направлений здесь – расширение покрытия сети Билайн на трассах ХМАО и обеспечение водителей стабильным диапазоном 4G. В частности, недавно мы запустили скоростную сеть на участке трассы Р-404, протяженностью более 200 км, что сделало поездки по этому маршруту еще комфортнее для автомобилистов», – комментирует директор Сургутского отделения Билайна Елена Рыбалко.

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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей ХМАО связь вдоль дорог

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