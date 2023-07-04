Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Татарстане - село Сиктерме-Хузангаево

04.07.2023, MForum.ru

МегаФон утверждает, что первым из всех российских операторов сотовой связи построил в этом селе Алькеевского района Татарстана инфраструктуру мобильной связи. Здесь 8 июля пройдет республиканский праздник чувашвской культуры "Уяв". В прошлом году на него съехалось более 10 тысяч гостей.

Село в 165 км от Казани стало историко-развлекательным центром. Здесь построены крепость, водяная мельница, камни с рунами. Все вместе это должно создавать у посетителей образ Чувашии времен Великой Булгарии. А еще здесь есть парк отдыха, где установлена модель ракеты Восток.

В селе уже была базовая станция сотовой связи небольшой емкости и мощности. В дни празднований оператор разворачивал также мобильной комплекс связи. На этот раз справиться должна штатная базовая станция, которая поддерживает средние доступные скорости мобильного интернета на уровне около 20 Мбит/с.

Новое оборудование МегаФон "накрыло" сетью LTE также деревню Нижнее Колчурино и село Старая Хурада.

МегаФон продолжает развивать сеть в республике Татарстан.

«Помимо Сиктерме, в июне инженеры запустили базовые станции в поселениях Нижняя Ошма, Чистое озеро, Усады Лаишевского района», — сообщил Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

Со ссылкой на данные исследований Ookla МегаФон утверждает, что в Татарстане по скоростям доступа к сети мобильного интернета опережает ближайшего конкурента на 29%.

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теги: МегаФон развитие сетей Татарстан

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