Качество услуг: МегаФон признали лидером по скорости мобильного интернета в Карелии

MForum.ru
23.12.2022,
Агентство TelecomDaily провело драйв-тест качества услуг мобильной связи "большой четверки" в Петрозаводске. МегаФон оказался лидером как по средней скорости передачи данных, доступной абонентам, так и по максимальным доступным скоростям.
По оценкам агентства, показатели МегаФон вдвое больше, чем у ближайшего конкурента по средней скорости в направлении к абоненту и по максимальной от абонента: 63,6 Мбит/с и 132 Мбит/с, соответственно. Лидирует МегаФон и по средней скорости от абонента и по максимальной к абоненту с показателями 30,1 Мбит/c и 258 Мбит/с.
Тестирование проводилось традиционным способом - с использованием автомобиля и комплекса TEMS Investigations. То есть речь идет, прежде всего, о скоростях вдоль дорог, как основных автомагистралей, так и дорог в спальных районах.
«Из года в год мы отмечаем активный рост интернет-трафика среди наших абонентов: только в 2022 клиенты компании прокачали в сети почти в 2 раза больше информации, чем годом ранее. Такая тенденция обязывает нас более пристально следить за нагрузкой на сеть, нон-стоп анализировать сетевые параметры и улучшать работу мобильных сервисов в тех местах, где необходимо клиентам компании. В этом году специалисты МегаФона провели активную работу по расширению сети 4G в регионе: построили новые и модернизировали существующие базовые станции в популярных туристических местах, в густонаселенных районах столицы, в отдаленных деревнях и селах региона, а также вдоль автомобильных дорог», — отмечает Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелии.
Лидерство МегаФона по скоростям, доступным абонентам оператора в Петрозаводске, по итогам 3q2022 отметила компания Ookla.
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теги: МегаФон скорости доступа Карелия республика Карелия драйв-тесты
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[Качество услуг. Драйв-тесты. Карелия. МегаФон]
Карелия: МегаФон признан абсолютным лидером по скорости мобильного интернета в столице республики
23 декабря 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование скорости мобильного доступа в сетях операторов большой четверки в Петрозаводске. МегаФон лидирует по всем показателям как средней, так и максимальной скорости передачи данных, следует из данных отраслевого агентства.
По оценке TelecomDaily, оператор опережает показатель ближайшего конкурента с двукратным отрывом по средней скорости в направлении к абоненту и максимальной от абонента — 63,6 Мбит/с и 132 Мбит/с соответственно. По средней скорости от абонента и максимальной к абоненту с показателями 30,1 Мбит/с и 258 Мбит/с в Петрозаводске также лидирует МегаФон.
В рамках исследования специалисты агентства на протяжении десяти дней в декабре 2022 года проводили замеры на сети в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки. Тестирование осуществлялось в движении. Автомобиль с измерительным комплексом TEMS Investigation проехал по Петрозаводску в общей сложности около 150 км. Маршрут включал основные магистрали города, а также спальные районы. Использовались смартфоны с сим-картами четырех операторов связи.
«Из года в год мы отмечаем активный рост интернет-трафика среди наших абонентов: только в 2022 клиенты компании прокачали в сети почти в 2 раза больше информации, чем годом ранее. Такая тенденция обязывает нас более пристально следить за нагрузкой на сеть, нон-стоп анализировать сетевые параметры и улучшать работу мобильных сервисов в тех местах, где необходимо клиентам компании. В этом году специалисты МегаФона провели активную работу по расширению сети 4G в регионе: построили новые и модернизировали существующие базовые станции в популярных туристических местах, в густонаселенных районах столицы, в отдаленных деревнях и селах региона, а также вдоль автомобильных дорог», — отмечает Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелии.
Работу МегаФона над развитием сети в Петрозаводске также ранее отметила в своем исследовании международная компания Ookla. По итогам 3-х кварталов 2022 года оператор демонстрирует лучшие показатели скорости по результатам тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе.
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