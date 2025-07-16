Спутниковая связь: Качество услуг Starlink продолжает улучшаться за счет непрерывного умощнения и роста технологических возможностей созвездия

16.07.2025, MForum.ru

Начнем с параметров. Медианная скорость в нисходящем канале (в США) – порядка 200 Мбит/с на июль 2025 года, медианная задержка в час пик (в США) – 25.7 мс, общая мощность - 450 Тбит/с.

Starlink на сегодня носит общепланетарный характер, работает в 42 странах, обслуживает более 6 млн пользователей. За последний год компания добавила 2.7 млн активных клиентов, а созвездие выросло на 2300 спутников, превысив 7800 аппаратов на орбите.

Но не только спутники решают, компания немало инвестировала в наземную инфраструктуру, в сетевые магистрали. В США построено более 100 наземных шлюзов.

В итоге клиенты Starlink обычно находятся в поле зрения нескольких спутников, а их терминалы могут подключаться к нескольким шлюзам и точкам доступа (PoP), что обеспечивает бесперебойную связь даже в ситуациях каких-то проблем на сети, например, повреждений подводного кабеля или обрыва оптоволокна, ведущего к тому или иному шлюзу. Вдобавок спутники «общаются» между собой по лазерной связи, что позволяет передавать сотни гигабит трафика, независимо от того, что происходит на поверхности планеты.

Это позволяет Starlink регулярно помогать людям во время стихийных бедствий, предоставляя услуги спасателям и тысячам семей, например, во время лесных пожаров на Мауи, в Лос-Анджелосе и в Канаде. Во время отключения электроэнергии, устроенного в Испании и Португалии, Starlink продолжал успешно и полноценно функционировать.

При медианной скорости в 200 Мбит/с, даже «бюджетное» предложение Starlink с «низким» уровнем скоростей обеспечивает скорости порядка 100 Мбит/с «вниз» и 20 Мбит/с «вверх» на потребителя, - не хуже, чем в многих наземных сетях сотовой связи.

Основная особенность подхода Starlink – непрекращающееся наращивание емкости сети и новых возможности за счет запуска все новых и все более технологически совершенных спутников. Starlink заявляет, что сейчас развертывает более 5 Тбит/с емкости в неделю. Текущее поколение спутников Starlink обеспечивает емкость в 4 раза больше, чем у первого поколения.

Компания начала запускать спутники Starlink на полярные орбиты, чтобы обеспечить качество связи на Аляске и в других приполярных регионах. До конца 2025 года на «полярную» орбиту планируется запустить более 400 дополнительных спутников, что нарастит пропускную способность более чем в 2 раза.

Starlink продолжит масштабировать сеть с помощью спутников 3-го поколения и новых наземных шлюзов. Эти спутники компания планирует начать запускать в 1H2026. Каждый такой спутник поддерживает более 1 Тбит/с в нисходящей линии связи и более 200 Гбит/с в восходящей линии, что в 10 раз больше для направления «вниз» и в 24 раза больше в направлении «вверх» у спутников 2-го поколения.

Каждый запуск Starlink спутников 3-го поколения, как ожидается, будет добавлять 60 Тбит/с к емкости сети, что более чем в 20 раз больше, чем дает каждый запуск в 2025 году. Спутники получат улучшенные вычислительные мощности, модемы, поддержку бимформинга, коммутаторы, их планируется выводить на еще более низкие орбиты.

В общем, на сегодняшний день - это настоящий технологический феномен для нашей планеты, ничем подобным другие страны похвастаться пока что не могут, хотя в Китае и заняты развертыванием "китайского Старлинка".

картинки - SpaceX

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теги: спутниковая связь Starlink SpaceX

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