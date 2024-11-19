Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - мобильный интернет стал быстрее в Чите и в Борзе

MForum.ru
19.11.2024,
МТС завершила комплекс работ по модернизации сетевой инфраструктуры в Чите и Борзе. За счет рефарминга частот, выделенных под 3G для их использования в сети 4G/LTE, выросла емкость сети, а также скорости мобильного интернета на 15-20%.
Рефарминг коснулся более 200 BS в Чите и Борзе. Это позволило нарастить средние скорости мобильного интернета на всей территории этих городов, а также расширить зону покрытия LTE, улучшив качество услуг в зданиях со сложной конструкцией, на цокольных этажах и на паркингах.
Кроме того, выросла емкость сети, поддерживается VoLTE.
«МТС активно развивает телеком-инфраструктуру в Забайкальском крае, уделяя внимание локациям с активным потреблением интернет-трафика. Чита – столичный город, где проживает более трёхсот тысяч жителей, которые ценят цифровой комфорт и активно пользуются интернетом. Чтобы отвечать возрастающим нагрузкам, мы внедряем новые технологические решения. Новое качество связи оценят посетители этно-археопарка «Сухотино», парка «Шахматный» и ОДОРА, зрители и болельщики центральных спортивных стадионов Читы, а также гости предстоящих новогодних торжеств и представлений», - рассказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.
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теги: Забайкальский край МТС развитие сетей
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