Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - мобильный интернет стал быстрее в Чите и в Борзе

19.11.2024, MForum.ru

МТС завершила комплекс работ по модернизации сетевой инфраструктуры в Чите и Борзе. За счет рефарминга частот, выделенных под 3G для их использования в сети 4G/LTE, выросла емкость сети, а также скорости мобильного интернета на 15-20%.





Рефарминг коснулся более 200 BS в Чите и Борзе. Это позволило нарастить средние скорости мобильного интернета на всей территории этих городов, а также расширить зону покрытия LTE, улучшив качество услуг в зданиях со сложной конструкцией, на цокольных этажах и на паркингах.

Кроме того, выросла емкость сети, поддерживается VoLTE.

«МТС активно развивает телеком-инфраструктуру в Забайкальском крае, уделяя внимание локациям с активным потреблением интернет-трафика. Чита – столичный город, где проживает более трёхсот тысяч жителей, которые ценят цифровой комфорт и активно пользуются интернетом. Чтобы отвечать возрастающим нагрузкам, мы внедряем новые технологические решения. Новое качество связи оценят посетители этно-археопарка «Сухотино», парка «Шахматный» и ОДОРА, зрители и болельщики центральных спортивных стадионов Читы, а также гости предстоящих новогодних торжеств и представлений», - рассказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Забайкальский край МТС развитие сетей

--