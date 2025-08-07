Развитие сетей: МегаФон в Сахалинской области - базовая станция появилась в Ольховке

MForum.ru
Новая базовая станция 4G/LTE развернута в селе Ольховка, где живет более 300 человек. По данным компании, доступные скорости - до 50 Мбит/с. Ранее связь в Ольховке тоже была, "добивала" базовая станция из Углегорска, что в шести километрах от села, но качество услуг, конечно, было похуже. Об этом говорит рост трафика примерно в 30 раз с момента запуска.
«Наша цель в Сахалинской области — предоставить жителям даже самых отдаленных поселений интернет-возможности, сравнимые с теми, что есть у горожан. Мы стремились обеспечить максимальный радиус уверенного сигнала, размещая оборудование с использованием нескольких частотных диапазонов. Таким образом удалось исключить так называемые «мертвые зоны», а также обеспечить высокие интернет-скорости на всей территории села», — отметила директор МегаФона в Сахалинской области Юлия Иваницкая.
