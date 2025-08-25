Развитие сетей: Билайн в Пензенской области - как идет рефарминг и расширение сети

25.08.2025, MForum.ru

Билайн сообщает об укреплении сети 4G/LTE в жилых комплексах, общественных пространствах и на соцобъектах Пензы, расширении покрытия на трассах и более чем в 20 малонаселенных пунктах области. Это стало возможным за счет строительства новых БС и модернизации уже существующего телеком-оборудования.

Как заявляет Билайн, связь стала надежнее в жилых комплексах Арбековская застава, Лугометрия, Новые Сады, Свобода, Семейный, а также в микрорайоне Запрудный и на ул. Кижеватова. В загородных коттеджных комплексах Инра парк и Солнечный скорость передачи данных также выросла.

Билайн сообщает, что нарастил емкость сети в общественных пространствах: в ТЦ Квадрат, на Олимпийской аллее, в доме-музее В.О. Ключевского, на Ангарском пляже и Тропе здоровья. Качество услуг улучшено в Детской поликлинике №2, Пензенском областном госпитале для ветеранов войн, Областной больнице им. Н.Н. Бурденко и Пединституте имени В.Г. Белинского. Связь стала устойчивее на трассе М-5, маршруте Пенза – Тамбов, ж/д станциях Кривозеровка, Чаадаевка, Шнаево.

Помимо повышения качества связи в Пензе, Билайн укрепляет сеть на трассах и в небольших поселках, где проводят лето дачники.

Скорость передачи данных увеличилась и для жителей десятков населенных пунктов:

Башмаковский район – Куземкино, Липовка; Каменский район – Кевдо-Мельситово; Камешкирский район – Дубровки; Кузнецкий район – Верхозим; Лопатинский район – Бузовлево; Мокшанский район – Елизаветино, Красное Польцо; Неверкинский район – Демино, Кунчерово, Октябрьское; Нижнеломовский район – Атмис; Пензенский район – Воскресеновка, Кондоль, Мичуринский; Сердобский район – Карповка.

Порядка 20 тысяч сельчан теперь пользуются мобильным интернетом на высоких скоростях и могут заниматься онлайн с репетитором или созваниваться по видео с качественными звуком и изображением.

Сеть Билайна расширили и в Заречном — рядом с ТЦ «Универмаг», а также в центральном парке и поликлинике №1 в Каменке.

Директор Пензенского отделения Билайна Антон Тайдонов:

«Билайн укрепляет 4G для жителей области как в столице, так и в небольших поселках, и на дорогах. Мы увеличиваем емкость сети, чтобы надежная связь была под рукой на даче, в парке или в пути. Благодаря новым базовым станциям на трассе М-5 наши клиенты могут воспользоваться онлайн-картами или слушать любимую музыку в дороге. А жители поселков – смотреть кино онлайн и совершать покупки без поездки в город. Наша команда продолжит расширять сеть, чтобы жители Пензенской области получали максимум возможностей от современных технологий».

