Развитие сетей: МегаФон в Пензенской области - оператор расширил покрытие для 60 сел и поселков

MForum.ru
25.10.2024,
Работы затронули 60 сел и поселков Пензенской области. МегаФон запустил низкочастотный слой LTE, это позволило нарастить площадь покрытия, улучшить его связность. Проверялась стабильность сигнала и на улице, и внутри помещений. Средние скорости, доступные абонентам, по данным оператора достигают 40 Мбит/с.
В результате роста покрытия растет потребление трафика, в октябре 2023 года жители расходуют на 10% больше трафика, чем за аналогичный период в сентябре.
«Быстрый мобильный интернет — неотъемлемый атрибут комфортной жизни. Как показывает обезличенная статистика, в 2024 году пензенцы стали на 30% активнее пользоваться онлайн-ресурсами. На сельскую местность приходится 23%. Проведенный апгрейд телеком-оборудования позволяет жителям даже в периоды пиковых нагрузок с комфортом дистанционно учиться и работать, играть и смотреть видео в высоком разрешении без задержек, — сообщил Сергей Гречко, директор МегаФона в Пензенской области.
В этом году инженеры компании модернизировали свыше 100 объектов связи в регионе, а также ввели в эксплуатацию новые базовые станции в Пензе, Кузнецке, Каменке, Нижнем Ломове, и поселениях, в которых живут от 500 до 1 500 человек.
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теги: МегаФон развитие сетей Пензенская область
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