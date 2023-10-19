Развитие сетей: МегаФон о развитии в Пензенской области - связь LTE получили 8 сел

MForum.ru
19.10.2023,
МегаФон обеспечил связь LTE в 8 селах Пензенской области (Вазерки, Покровская Арчада, Красная Дубрава, Березовки, Матчерка, Родники, два села в источнике не названы). Доступные абонентам скорости доступа, по данным оператора, - до 100 Мбит/с.
Развертывание LTE мгновенно нарастило потребление трафика в перечисленных населенных пунктах. В Вазерках объем скачивания вырос в 29 раз, в Покровской Арчаде - в 17 раз, в Красной Дубравке - в 4, Березовках - в 2.6 и Матчерке - в 2.3. Вырос и объем голосовой связи: в Родниках - в 5 раз, в Березовках - в 2 раза, в Вазерках - в 2 раза.
«Новое телеком-оборудование заработало в небольших населённых пунктах. Всего с начала осени мы запустили порядка 10 объектов связи. ...также им доступна технология VoLTE, позволяющая абонентам одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом», – рассказал Сергей Гречко, директор МегаФона в Пензенской области.
Если посмотреть по карте, перечисленные села расположены не где-то компактно, а разбросаны по территории области - к северу, западу, юго-востоку от Пензы. Интересно, как оператор выбирал населенные пункты для приоритетного развития?
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон Пензенская область развитие сетей
--
Публикации по теме:
05.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Региональный дайджест активности Tele2 / MForum.ru
26.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Дайджест активности операторов "большой четверки" / MForum.ru
21.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Как и где российские операторы развивают свои сети - дайджест за неделю / MForum.ru
22.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон добавил LTE1800 на более 40 BS в Пензенской области / MForum.ru
18.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн сообщает о проведенной модернизации сети в Пензенской области / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu 20 Classic с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и 16 Гб ОЗУ / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Doogee V30 Pro – защищенный смартфон за $999 / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X9b со 12 Гц 6,78-дюймовым OLED-дисплеем / MForum.ru
18.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности об анонсе серии Vivo X100 / MForum.ru
18.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные характеристики Honor X50 GT / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Nubia Z60 на Snapdragon 8 Gen 3 получит подэкранную камеру / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Объявлена дата анонса Honor Play 8T и подтверждены основные характеристики / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Представлены умные часы Polar Vantage V3 / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Itel A05s – смартфон с 6,6-дюймовым дисплеем за 6499 рупий / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic Vs2 представлен официально / MForum.ru
12.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S24 Ultra с чипсетом Snapdragon появился на Geekbench / MForum.ru
12.10. [Новинки] Слухи: Подробности о Honor Watch 4 Pro раскрыты перед анонсом / MForum.ru
11.10. [Новинки] Слухи: Серия iQOO 12 получит 64 Мп сенсор с телеобъективом / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge (2023) дебютировал в США / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: OPPO A2x – 90 Гц дисплей, Dimensity 6020 и 256 Гб памяти / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Play 50 Plus с чипсетом Dimensity 6020 и 50 Мп камерой / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Компактный смартфон Sharp Sense8 представлен в Японии / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A9 и Galaxy Tab A9+ со стартовой ценой 12 999 рупий представлены в Индии / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Pad Go с 11,35-дюймовым дисплеем / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V29 Pro с портретной камерой / MForum.ru