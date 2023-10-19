Развитие сетей: МегаФон о развитии в Пензенской области - связь LTE получили 8 сел

19.10.2023, MForum.ru

МегаФон обеспечил связь LTE в 8 селах Пензенской области (Вазерки, Покровская Арчада, Красная Дубрава, Березовки, Матчерка, Родники, два села в источнике не названы). Доступные абонентам скорости доступа, по данным оператора, - до 100 Мбит/с.

Развертывание LTE мгновенно нарастило потребление трафика в перечисленных населенных пунктах. В Вазерках объем скачивания вырос в 29 раз, в Покровской Арчаде - в 17 раз, в Красной Дубравке - в 4, Березовках - в 2.6 и Матчерке - в 2.3. Вырос и объем голосовой связи: в Родниках - в 5 раз, в Березовках - в 2 раза, в Вазерках - в 2 раза.

«Новое телеком-оборудование заработало в небольших населённых пунктах. Всего с начала осени мы запустили порядка 10 объектов связи. ...также им доступна технология VoLTE, позволяющая абонентам одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом», – рассказал Сергей Гречко, директор МегаФона в Пензенской области.

Если посмотреть по карте, перечисленные села расположены не где-то компактно, а разбросаны по территории области - к северу, западу, юго-востоку от Пензы. Интересно, как оператор выбирал населенные пункты для приоритетного развития?

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теги: МегаФон Пензенская область развитие сетей

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