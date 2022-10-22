Развитие сетей: МегаФон добавил LTE1800 на более 40 BS в Пензенской области

22.10.2022, MForum.ru

МегаФон рассказывает, что добавил дополнительный слой LTE1800 на более, чем 40 базовых станциях в Пензенской области, что привело к росту доступных скоростей на 20% в 19 районах области. По сравнению с прошлым годом израсходованный интернет-трафик в этих посёлках и селах вырос на 25%.

«Качественная связь и скоростной интернет особенно востребованы жителями небольших населенных пунктов региона. Высокая скорость позволяет комфортно работать, обучаться, пользоваться Госуслугами и другими электронными сервисами. Модернизация имеющихся базовых станций сотовой связи в совокупности с реализацией федеральной программы УЦН 2 (устранение цифрового неравенства) позволяют не только увеличивать зону покрытия сотовой сети за счет построения новых базовых станций, но и существенно улучшить качество уже имеющихся сетей, повышая стабильность связи и объем используемого интернет-трафика даже в самых немногочисленных селах и деревнях Пензенской области», — прокомментировал событие Первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области Алексей Костин.

«Мобильным интернетом селяне пользуются в несколько раз активнее горожан и с каждым годом отрыв увеличивается. Чаще всего это происходит из-за отсутствия фиксированного доступа. Отмечая растущую нагрузку, мы строим новые объекты и повышаем эффективность установленного оборудования. В этом году на части базовых станций, там, где это было необходимо, запустили сеть c поддержкой LTE-1800 — радиосигнал такого частотного диапазона отличается высокой емкостью и распространяется на расстояние в 5–7 км», — рассказал директор МегаФона в Пензенской области Сергей Гречко.

После обновления сети пользоваться голосовой связью 4G / VoLTE могут жители небольших населенных пунктов в Мокшанском, Белинском, Колышлейском, Земетчинском, Башмаковском, Лунинском, Шемышейском, Бековском, Сосновоборском, Пачелмском, Тамалинском, Неверкинском, Лопатинском, Спасском, Камешкирском, Наровчатском, Иссинском, Малосердобинском, Вадинском районах.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон развитие сетей LTE Пензенская область