Развитие сетей: Билайн сообщает о проведенной модернизации сети в Пензенской области

MForum.ru
18.05.2021,
Билайн сообщает о серьезной модернизации своей сети в Пензенской области. За последние 2 года число базовых станций LTE компании в регионе выросло на 40%, сейчас по данным компании, 95% "вышек связи" оператора поддерживают LTE/4G. В частности, новые базовые станции появились за эти два года во всех четырех районах города, расширено покрытие 4G/LTE в Заречном и в Кузнецке. Приоритетно связь развивали в жилых массивах и там, где есть особенно большой спрос на услуги.
О росте средних скоростей, доступных абонентам на 45% в течение года, говорится в отношении Пензенского, Сердобского, Кузнецкого, Нижнеломовского, Бессоновского, Мокшанского, Городищенского, Колышлейского, Пачелмского, Малосердобинского и Наровчатского районов.
Также компания сообщает, что быстрее и доступнее интерент стал для абонентов, которые живут в Иссинском, Никольском, Башмаковском, Земетчинском, Белинском, Вадинском, Камешкирском, Сосновоборском, Тамалинском, Шемышейском, Бековском, Лопатинском, Неверкинском, Лунинском и Спасском районах. Здесь средние скорости выросли на 15% в райцентрах и даже в ряде небольших населенных пунктов.
Специалисты компании провели в области рефарминг диапазона 1800 МГц, теперь под LTE занято до 15 МГц (ранее было до 10 МГц), что также внесло свой вклад в рост средних скоростей доступа.
Не удивительно, что по итогам этих работ рост трафика в сети 4G Билайн в Пензенской области составил более 60% год к году.
В целом в Пензенской области операторы весьма активно расширяют ресурсы своих сетей, используя доступные им частоты. В частности, некоторые не ограничиваются диапазонами b3 / b7, используют и другие доступные им частоты в диапазонах b1, b20, b38 и b40.
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теги: телеком Билайн Вымпелком Пензенская область развитие сетей
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