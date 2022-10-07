Развитие сетей: МегаФон продолжает модернизацию сети в Карелии

MForum.ru
07.10.2022,
В частности, МегаФон модернизировал объекты связи в деревне Калевала (помните одноименный карело-финский эпос?). Как заявляет оператор, скорости мобильного интернета, доступные клиентам, выросли на 25%. Также МегаФон запустил поддержку VoLTE.
«Постоянный анализ сети позволяет выявлять наиболее загруженные участки и проводить улучшения в этих точках. Особое внимание мы уделяем развитию инфраструктуры в населенных пунктах, удаленных от крупных городов, чтобы абоненты в сельской местности могли пользоваться качественными услугами связи наравне с городскими жителями. Сегодня мобильный интернет – точка контакта, помощник в работе и учебе, источник развлечений. Наша задача – покрыть стандартом 4G максимальные территории в регионе, чтобы клиенты компании могли пользоваться необходимыми цифровыми сервисами из любой, даже самой дальней, точки республики», - отмечает Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелии.
Улучшение сети подтверждает и рост трафика в сети LTE. По данным оператора, с начала 2022 года абоненты скачали почти 100 ТБ, что примерно в 1.5 раза больше, чем годом ранее. В этом году лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета подтверждено тестами Ookla в Петрозаводске - в 2q2022 оператор нарастил медианную скорость скачивания в регионе на 18% год к году - до 32,64 Мбит/c. Это лучший показатель в городе по данным 3 тысяч тестов.
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теги: телеком МегаФон Карелия республика Карелия развитие сетей
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