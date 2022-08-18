Развитие сетей: МегаФон обеспечил LTE покрытием водный путь на Кижи

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон обеспечил LTE покрытием водный путь на Кижи

18.08.2022, MForum.ru

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МегаФон рассказывает об очередном расширении сети. На этот раз возможность пользования LTE появилось на воде, покрытием обеспечен так называемый "судовой ход" на остров Кижи, где расположен одноименный музей-заповедник. Ежегодно сюда попадает порядка 200 тысяч гостей. Средняя скорость на маршруте - 35 Мбит/с.

 

Photo by Radik Sitdikov on Unsplash

 

Расширена полоса частот, которую использует сеть LTE МегаФон на существующих сайтах МегаФона в районе Большого Климецкого острова. Это позволило нарастить средние скорости, доступные абонентам МегаФон. Выросла и зона покрытия, теперь услуги стали доступны населению таких деревень, как: Потаневщина, Телятниково, Лонгасы, Голиково, Сенная Губа, Петры, Первые Гарницы, Леликово.

«Значительная часть пути круизных судов и скоростных "Комет" на Кижи проходит через лабиринт из пяти сотен больших и малых островов. Ежегодно по этому 20-километровому маршруту отправляются более 200 тысяч туристов. Организовать связь на воде в удалении от берега – непростая задача. И мы с ней успешно справились, ведь в современном цифровом мире важно оставаться всегда на связи: в круизе, в центре города или в лесной глуши, на даче или дома. Тем более, что потребности пользователя из года в год растут. Сейчас в среднем абонент скачивает до 1000 Мегабайт в месяц, тогда как годом ранее цифра была почти на треть ниже», — комментирует Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелии.

По данным МегаФона, туристический поток в Кижи вырос вдвое, причем мобильный трафик вырос практически в 3 раза.

Чаще других на Кижи отправляются жители Санкт-Петербурга, они лидируют по числу визитов, по объему передачи данных (до 20% всего трафика), также много туристов из Москвы, Нижнего Новгорода, Твери, Смоленска, Казани.

В 2022 году международное агентство Ookla отметило лидерство МегаФон по скорости мобильного интернета в Петрозаводске. В 2q2022 оператор нарастил медианную скорость скачивания в регионе до 32,64 Мбит/c (+18% год к году), очень хороший показатель для сети LTE. Эта оценка - не пустой звук, она основана примерно на 3 тысячах тестов, проведенных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон Карелия развитие сетей

© Алексей Бойко, MForum.ru

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