Развитие сетей: МегаФон обеспечил LTE покрытием водный путь на Кижи

MForum.ru
18.08.2022,
МегаФон рассказывает об очередном расширении сети. На этот раз возможность пользования LTE появилось на воде, покрытием обеспечен так называемый "судовой ход" на остров Кижи, где расположен одноименный музей-заповедник. Ежегодно сюда попадает порядка 200 тысяч гостей. Средняя скорость на маршруте - 35 Мбит/с.
Photo by Radik Sitdikov on Unsplash
Расширена полоса частот, которую использует сеть LTE МегаФон на существующих сайтах МегаФона в районе Большого Климецкого острова. Это позволило нарастить средние скорости, доступные абонентам МегаФон. Выросла и зона покрытия, теперь услуги стали доступны населению таких деревень, как: Потаневщина, Телятниково, Лонгасы, Голиково, Сенная Губа, Петры, Первые Гарницы, Леликово.
«Значительная часть пути круизных судов и скоростных "Комет" на Кижи проходит через лабиринт из пяти сотен больших и малых островов. Ежегодно по этому 20-километровому маршруту отправляются более 200 тысяч туристов. Организовать связь на воде в удалении от берега – непростая задача. И мы с ней успешно справились, ведь в современном цифровом мире важно оставаться всегда на связи: в круизе, в центре города или в лесной глуши, на даче или дома. Тем более, что потребности пользователя из года в год растут. Сейчас в среднем абонент скачивает до 1000 Мегабайт в месяц, тогда как годом ранее цифра была почти на треть ниже», — комментирует Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелии.
По данным МегаФона, туристический поток в Кижи вырос вдвое, причем мобильный трафик вырос практически в 3 раза.
Чаще других на Кижи отправляются жители Санкт-Петербурга, они лидируют по числу визитов, по объему передачи данных (до 20% всего трафика), также много туристов из Москвы, Нижнего Новгорода, Твери, Смоленска, Казани.
В 2022 году международное агентство Ookla отметило лидерство МегаФон по скорости мобильного интернета в Петрозаводске. В 2q2022 оператор нарастил медианную скорость скачивания в регионе до 32,64 Мбит/c (+18% год к году), очень хороший показатель для сети LTE. Эта оценка - не пустой звук, она основана примерно на 3 тысячах тестов, проведенных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе.
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теги: телеком МегаФон Карелия развитие сетей
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