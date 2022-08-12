Развитие сетей: МегаФон в Карелии - лидер по скорости интернета в Петрозаводске

MForum.ru
12.08.2022,
МегаФон рассказывает о развитии сети LTE в Карелии. В частности, оператор обеспечил покрытием сети LTE такую местную достопримечательность, как водопад Кивач.
Теперь для абонентов МегаФон в районе водопада доступны скорости скачивания до 70 Мбит/c в сети LTE1800. Покрытие охватило также близлежащие объекты в заповеднике Кивач - дендрарий и музей природы. Обеспечивается возможность связи в режиме VoLTE.
«Карелия – очень гостеприимная республика. Ежегодно регион принимает более 800 тысяч туристов со всех уголков России: от Камчатки до Калининграда. Обеспечить связью важные экскурсионные объекты – одна из наших приоритетных задач. Мы активно работаем над расширением сети в удаленных от городской черты туристических локациях, чтобы путешественники чувствовали себя у нас в гостях также комфортно, как дома, и имели стабильный доступ к современным цифровым услугам в любой точке Карелии», – говорит Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелии.
Аналитика оператора - каждый гость Карелии расходуют от 1000 МБ трафика за поездку.
В 2022 году лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета в Петрозаводске подтвердили данные тестов международной компании Ookla. В 2q2022 оператор нарастил медианную скорость скачивания данных в регионе на 18% до 32,6 Мбит/c (результат более чем 3 тысяч тестов).
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теги: телеком МегаФон развитие сетей Карелия республика
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