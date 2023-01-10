Развитие сетей: МегаФон продолжает развития сети в Карелии - в Сортавальском районе выросли скорости

MForum.ru
10.01.2023,
МегаФон модернизировал сеть в Сортавальском районе республики Карелии. Благодаря этому более 20 тысяч жителей в райцентре Сортавала и поселках Хелюля, Заозерный, Вуорио, Хаапалампи могут скачивать данные на средней скорости 35 Мбит/c.
Повышение доступных скоростей достигнуто за счет обновления оборудования LTE и переиспользования под LTE частот 3G 2100 МГц. Кроме роста средней скорости на 30%, использование диапазона 2100 МГц обеспечило также существенное расширение зоны покрытия сети LTE. Улучшилось качество вызовов в режиме VoLTE, что существенно, учитывая, что уже каждый второй звонок в Карелии совершается в сети LTE без выхода в сети 2G/3G.
«Мы усиленно работаем над тем, чтобы на мобильной карте нашего региона становилось все меньше «белых пятен», а высокое качество услуг могли оценить, как горожане, так и жители отдаленных населенных пунктов. В 2022 году мы запустили новые объекты связи, увеличили емкость сети и расширили покрытие более чем в 50 населенных пунктах республики», — комментирует Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелии.
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теги: развитие сетей МегаФон республика Карелия
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[Развитие сетей. Карелия. МегаФон]
МегаФон: скорость мобильного интернета в Сортавальском районе Карелии выросла на 30%
10 января 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Оператор модернизировал сеть в третьем по численности населения районе Республики Карелии – Сортавальском. Теперь более 20 тысяч жителей в районном центре Сортавала и ближайших поселках Хелюля, Заозерный, Вуорио и Хаапалампи могут пользоваться современными цифровыми сервисами даже при повышенной нагрузке на сеть на средней скорости 35 Мбит/с.
Технические специалисты компании обновили оборудование и запустили дополнительный слой LTE 2100, что позволило значительно увеличить площадь распространения сигнала 4G и на 30% повысить скорость передачи данных. После улучшений на сети жители могут комфортно пользоваться необходимыми онлайн- сервисами, а также учиться и работать удаленно при помощи мобильного интернета.
Кроме того, LTE-модернизация расширяет для абонентов возможности по использованию современной технологии голосовых звонков VoLTE.
Востребованность сервиса Voice over LTE подтверждают данные МегаФона — уже порядка 50% разговоров в Карелии совершаются на сетях четвёртого поколения с более чистым звуком и мгновенным соединением.
«Мы усиленно работаем над тем, чтобы на мобильной карте нашего региона становилось все меньше «белых пятен», а высокое качество услуг могли оценить, как горожане, так и жители отдаленных населенных пунктов. В 2022 году мы запустили новые объекты связи, увеличили емкость сети и расширили покрытие более чем в 50 населенных пунктах республики», — комментирует Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелии.
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