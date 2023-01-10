Развитие сетей: МегаФон продолжает развития сети в Карелии - в Сортавальском районе выросли скорости

10.01.2023, MForum.ru

МегаФон модернизировал сеть в Сортавальском районе республики Карелии. Благодаря этому более 20 тысяч жителей в райцентре Сортавала и поселках Хелюля, Заозерный, Вуорио, Хаапалампи могут скачивать данные на средней скорости 35 Мбит/c.

Повышение доступных скоростей достигнуто за счет обновления оборудования LTE и переиспользования под LTE частот 3G 2100 МГц. Кроме роста средней скорости на 30%, использование диапазона 2100 МГц обеспечило также существенное расширение зоны покрытия сети LTE. Улучшилось качество вызовов в режиме VoLTE, что существенно, учитывая, что уже каждый второй звонок в Карелии совершается в сети LTE без выхода в сети 2G/3G.

«Мы усиленно работаем над тем, чтобы на мобильной карте нашего региона становилось все меньше «белых пятен», а высокое качество услуг могли оценить, как горожане, так и жители отдаленных населенных пунктов. В 2022 году мы запустили новые объекты связи, увеличили емкость сети и расширили покрытие более чем в 50 населенных пунктах республики», — комментирует Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелии.

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пресс-релиз МегаФон

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теги: развитие сетей МегаФон республика Карелия